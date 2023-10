Tham dự Phiên họp, về phía Việt Nam có đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía EU có đại diện Cơ quan Đối ngoại Châu Âu và các Tổng Vụ: Thương mại, Kết nối, Đối tác quốc tế, Thuế và Liên minh hải quan, Biến Đổi khí hậu, Biển và Nghề cá của Ủy ban Châu Âu (EC).



Ảnh: Bộ Ngoại giao

Để thúc đẩy quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác/đối thoại hiện có; tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, phát triển nghề cá hiện đại, bền vững và chuyển đổi mạnh sang nuôi trồng, chuyển đổi năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị EU thúc đẩy nghị viện của 10/27 nước thành viên của Khối sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tạo cơ hội mới cho thương mại - đầu tư song phương phát triển; tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế biển, trong đó có việc sớm gõ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam; tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), nhất là hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực… trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm đối tác quốc tế mà EU là điều phối viên. Đại diện các bộ, ngành tham dự Phiên họp cũng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác hai bên trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, hợp tác phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh…

Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU, trong đó ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, ứng phó với các thách thức toàn cầu về khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh, đóng góp cho phát triển xanh và bền vững, hợp tác phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng sông Mê Kông.

Nhất trí với những đề xuất của phía Việt Nam, phía EU thông báo những ưu tiên trong Chiến lược hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Cửa ngõ toàn cầu của Khối và mong muốn Việt Nam tham gia vào các dự án hợp tác trong khuôn khổ các chiến lược này; khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của EU tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững, là hình mẫu cho các mối quan hệ hợp tác của EU với các đối tác khác trên thế giới; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột quan hệ gồm chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư, quốc phòng – an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như thuế, bảo tồn đa dạng sinh học, xử lý rác thải nhựa toàn cầu, lao động và phòng chống di cư bất hợp pháp…

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên Hiệp Quốc; khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về |Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trước đó, vào chiều 26-10, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Helena Konig, Phó Tổng thư ký Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS) tại Trụ sở Đại sứ quán - Phái đoàn Việt Nam tại Bỉ và Liên minh Châu Âu.