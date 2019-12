Tiếp tục phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 9-12, Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong đã đăng đàn trả lời.



Tín dụng đen gây hoang mang dư luận

Trước khi nhận chất vấn từ đại biểu (ĐB), trung tướng Lê Đông Phong chia sẻ đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ ông được chọn chất vấn. "Đó là sự quan tâm rất lớn của cử tri, đại biểu dành cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, cũng là dành cho Công an TP" – ông Lê Đông Phong nói.

Ông Lê Đông Phong cho biết trong năm qua, dù diễn biến an ninh trật tự rất phức tạp nhưng với sự lãnh đạo của Bộ Công an, chính quyền TP, lực lượng công an đã giữ vững được an ninh chính trị, dù các đối tượng nhiều lần muốn tổ chức bạo loạn. Phạm pháp hình sự cũng kéo giảm được 8,25%, tỷ lệ phá án đạt hơn 76%, bắt giữ nhiều vụ án ma túy lớn; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Ông Lê Đông Phong mong được lắng nghe ý kiến các ĐB, để giải trình và xác định phương hướng làm việc hiệu quả hơn.

Là người đầu tiên tham gia chất vấn, ĐB Châu Phương Hoàng Thảo đề nghị Giám đốc Công an TP cho biết các biện pháp chống lại tội phạm xâm hại trẻ em đang ngày càng nghiêm trọng; công tác quản lý an ninh trật tự tại các chưng cư đang bị tội phạm núp bóng để cá độ, buôn bán ma túy...

ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm chất vấn nạn tín dụng đen gây hoang mang dư luận

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm đề cập đến tình trạng tín dụng đen tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự xã hội. Bà cho biết tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê thách thức cơ quan công quyền gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, một số vụ việc vi phạm xử lý được chỉ khi xảy ra vi phạm hình sự, còn đại đa số đối tượng có hành vi khủng bố tinh thần khiến người bị đòi nợ hoang mang, thậm chí tự sát thì chưa được xử lý nghiêm minh.

Năm 2019: Khởi tố 52 vụ án xâm hại tình dục

Trả lời các ĐB, ông Kê Đông Phong cho biết án xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Cảnh sát đã khởi tố 52 vụ, 44 bị can. Qua phân tích các vụ xảy ra thì tại các khu vực vắng ngoại thành là 13 vụ, khách sạn nhà trọ nhà riêng, xưởng làm việc là 67 vụ, các khu công cộng là 18 vụ trong đó có 15 vụ là các cháu đi một mình, không người thân đi cùng.

Công an TP cũng tập trung chuyên đề nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách đấu tranh, phòng chống xâm hại trẻ em. Trong đó, các đơn vị, quận huyện phải nhanh chóng xác minh tin báo, thu thập chứng cư, nâng cao kĩ năng tiếp xúc trẻ em, bố trí nơi làm việc riêng để các cháu sớm ổn định tâm lý, cung cấp lời khai đầy đủ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP trả lời ĐB

"Người lớn cũng có sơ hở, dẫn đến kẻ xấu lợi dụng xâm hại trẻ em. Luật trẻ em có quy định nghiêm cấm cha mẹ hoặc người chăm sóc có hành vi bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em. Ở nhiều nước trên thế giới có quy định cụ thể, trẻ em độ tuổi nào trở xuống phải có người lớn đi kèm. Đây là điều chúng ta cần quan tâm. Ngoài ra giáo dục kỹ năng tự vệ cho các cháu cũng rất cần thiết" - ông Lê Đông Phong lưu ý.

Liên quan đến tình trạng tín dụng đen, Công an TP xác định còn 51 nhóm, 178 người có dấu hiệu thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật - giảm nhiều so với năm ngoái. "Hành vi này là trái pháp luật nhưng vẫn còn một số khó khăn trong việc chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm để xử lý hình sự" - ông Lê Đông Phong nói và cho biết đã yêu cầu công an các địa phương phải phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi đe dọa, tạt chất bẩn.

Theo ông Lê Đông Phong, công an đã tham mưu cho UBND TP kiến nghị Chính phủ bỏ loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự công cộng.

"Phải khó khăn lắm mới khởi tố được vụ Alibaba" Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong cũng trả lời về hoạt động lừa đảo thông qua bán đất nền mà trước đó có ĐB chất vấn. Ông Phong nói cần phải tăng cường trách nhiệm trong việc nắm tình hình và phối hợp với các ngành chức năng để nắm được chức năng và hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có kinh doanh bất động sản. Một giải pháp nữa là phải thông tin đầy đủ đến nhân dân. "Như vụ Alibaba thì đất ở đâu cũng không biết là có dự án hay không có dự án, biết bao nhiêu người bị lừa đảo. Khó khăn lắm công an mới khởi tố được vụ án và xử lý đối tượng"-ông Phong cho hay. Lãnh đạo Công an TP cho biết ban đầu chỉ có 2 đơn tố cáo, giờ thì rất nhiều. Chứng tỏ người dân vẫn hy vọng mình không bị lừa. Người dân cũng phải có trách nhiệm khi tham gia giao dịch, phải có nghĩa vụ tìm hiểu về tính xác thực của giao dịch đó. Ngoài ra, trong vụ Alibaba có người bị lừa do bị hấp dẫn bởi lãi suất được hứa hẹn dù không có căn cứ gì để có thể tin rằng lãi suất đó là thật.