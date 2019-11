An toàn 5 sao cho xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0

Ngày 23-10-2019 tại Malaysia, Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã trao chứng nhận an toàn 5 sao (mức cao nhất) dành cho hai mẫu xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0. Hai mẫu xe của Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng bảo vệ người lớn, bảo vệ trẻ em ngồi trên xe và các công nghệ hỗ trợ an toàn. ASEAN NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín nhất khu vực Đông Nam Á, thuộc hệ thống tiêu chuẩn NCAP toàn cầu, được công nhận trên toàn thế giới và là tiêu chuẩn bắt buộc tại một số quốc gia.

Đánh giá của ASEAN NCAP tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của NCAP toàn cầu, với độ khắt khe tương đương các khu vực khác như châu Âu, Bắc Mỹ…, tập trung vào 2 tiêu chí là khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (bao gồm người lái và hành khách phía trước) và bảo vệ trẻ em. Số sao đạt được càng cao (tối đa là 5) đồng nghĩa xe càng an toàn.

VinFast Lux A2.0 là mẫu sedan 5 chỗ được trang bị động cơ 2.0L với hai tùy chọn công suất 174 hoặc 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 hoặc 350 Nm, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. VinFast Lux SA2.0 là mẫu SUV 7 chỗ, được trang bị động cơ I4 2.0L công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, hộp số ZF tự động 8 cấp đi kèm hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian.