Đây là những hộ lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài thuộc đối tượng nhóm 3 được hỗ trợ (đợt 2) theo Công văn 2627 ngày 6-8 của UBND TP HCM.



Gói hỗ trợ an sinh xã hội đợt 2 dành cho 3 nhóm đối tượng. Ngoài nhóm 3 như đã nêu, nhóm 1 là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch Covid-19; nhóm 2 là hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM.

Nhóm 1 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền mặt; nhóm 2 và nhóm 3 được hỗ trợ 1,2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng.