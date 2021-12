Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay từ thời điểm bùng phát dịch, Bộ Công an đã ngay lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo của bộ về phòng, chống dịch và tổ chức họp ngay để nhận định tình hình và thống nhất triển khai những giải pháp cấp bách.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Bộ Công an cũng là bộ đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương đặt tại TP HCM để trực tiếp chỉ đạo công an các địa phương phía Nam phòng, chống dịch.

Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, hơn 150.000 cán bộ công an đã tham gia tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị, an ninh quốc gia; góp phần quan trọng trong thành công của chiến dịch vắc-xin; tham gia đảm bảo an sinh xã hội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong cuộc chiến đầy cam go khốc liệt ấy, đã có gần 10.000 cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm và 17 đồng chí hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương. Lực lượng công an nhân dân chịu tổn thất, mất mát trong cuộc chiến này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó lực lượng công an cần tiếp tục phát huy là lực lượng tuyến đầu, chủ công trong giữ vững an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng chống dịch. Phải nắm chắc tình hình, phân tích, tham mưu, đề xuất tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế, văn hóa -xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện thích ứng an toàn; nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài sau khi mở lại các đường bay quốc tế.

Lực lượng công an cần ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng chính sách vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm lừa đảo bán hàng giả như thực phẩm chức năng, test kit thử nhanh, thuốc điều trị Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Công an kịp thời tham mưu các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong phòng chống dịch, tránh mâu thuẫn, gây khó khăn cho lực lượng thi hành pháp luật. Đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, hoàn thiện chính sách hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức họp xem xét các kiến nghị của Chính phủ liên quan đến các cơ chế đặc thù, đặc cách, đặc biệt trong công tác y tế, phòng chống dịch. 9 loại chính sách này đang được xem xét thông qua và đang báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi ký thông qua trong thời gian tới.