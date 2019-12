Sáng nay 7-12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo về việc khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) dự kiến khai trương ngày 9-12 tới đây.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng (bìa phải) đã chủ trì buổi họp báo - Ảnh: Bảo Trân

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết Cổng DVCQG khi đi vào vận hành sẽ cung cấp trước mắt 9 loại dịch vụ và triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo đó, có 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố gồm: Đổi giấy phép lái xe (GPLX); Thông báo hoạt động khuyến mại; Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; Dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); Dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện.

Cùng với đó là 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ gồm: Cấp Giấy phép lái xe quốc tế; Đăng ký khuyến mãi; Nhóm dịch vụ về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số dịch vụ công. Cụ thể tại TP HCM là Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế; TP Hà Nội, TP Hải phòng và Quảng Ninh là Đăng ký khai sinh…

Tiết kiệm hơn 4.200 tỉ đồng

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải Phan cho hay trong quý I/2020, Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tích hợp lên Cổng DVCQG 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan

Ông Phan dẫn thống kê của Tổng Cục Đường bộ, trong năm 2018, có 965.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cần thực hiện, thêm 7.000 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe quốc tế. Cùng với đó, Bộ Công Thương giải quyết trên 2 triệu bộ hồ sơ đăng ký khuyến mại.

Còn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phải xử lý 2,6 triệu hồ sơ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm; Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải giải quyết yêu cầu cấp điện cho 1,2 triệu khách hàng mới (cả nhu cầu cấp điện hạ áp của người dân và điện trung áp của doanh nghiệp). Hay riêng thủ tục đăng ký khai sinh, các cơ quan cũng phải giải quyết lượng hồ sơ tương đương 4.800 trẻ được sinh ra mỗi ngày…

"Việc thực hiện các thủ tục này qua môi trường trực tuyến, thông qua Cổng DVCQG sẽ giúp tiết kiệm 4.222 tỉ đồng/năm. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng DVCQG"- ông Phan nhấn mạnh.

Đảm bảo an toàn thông tin

Cổng DVCQG được vận hành trên hệ thống công nghệ Vn-conect do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát triển theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ giao.



Trả lời báo chí về vấn đề an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, giải pháp đảm bảo vận hành hệ thống, Trưởng đoàn chuyên gia Pháp Hever La Bars (đơn vị tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng hệ thống) cho biết, vận hành Cổng DVCQG thành công hay không, việc làm sao để người dân tin tưởng vào hệ thống là vấn đề cốt lõi quyết định. Đây cũng là vấn đề từng đặt ra với Pháp khi xây dựng hệ thống tương tự.

Đánh giá của nhóm chuyên gia, lựa chọn công nghệ dựa trên nền tảng hệ thống Vn-conect mà VNPT phát triển là một lựa chọn tốt vì đây là một trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier3, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu lớn.

Ông Hever La Bars đánh giá việc lựa chọn công nghệ dựa trên nền tảng hệ thống Vn-Conect mà VNPT phát triển là một lựa chọn tốt, đủ mạnh để đảm bảo an toàn cho dữ liệu đăng ký của người dân và doanh nghiệp.

Phó tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm

Phó tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết tập đoàn này đã được Chính phủ lựa chọn xây dựng hệ thống Cổng DVCQG.

"Toàn bộ hệ thống nền tảng được VNPT thiết kế vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp qua nhiều năm và chứng minh được độ an toàn, thông suốt. Tập đoàn đã dành nhiều nguồn lực tập trung đáp ứng các yêu cầu về băng thông kết nối, vấn đề an toàn an ninh mạng và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng giao" - ông Liêm khẳng định và cho biết VNPT rất quan tâm đến quy trình vận hành và bảo mật dữ liệu bởi đơn vị đã có kinh nghiệm quản lý dữ liệu của hơn 30 triệu khách hàng.