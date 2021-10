Ngày 24-10, UBND TP HCM đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.



Theo đó, UBND TP HCM thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 24-10 như sau:

- Đối với cấp TP HCM: cấp độ 2 (vùng vàng – nguy cơ trung bình).

- Đối với cấp quận, huyện và TP Thủ Đức:

Đạt cấp độ 1: có 9/22 địa phương (vàng xanh – bình thường mới)

Đạt cấp độ 2: có 12/22 địa phương (vàng vàng – nguy co trung bình)

Đạt cấp độ 3: có 1/22 địa phương (vùng cam – nguy cơ cao).

Trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ căn cứ vào cấp độ để mở cửa lại các hoạt động.

“TP HCM đang chủ trương mở lại các dịch vụ nhưng sẽ mở từ từ, mở ở đâu, khi nào mở, quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn" – ông Phan Văn Mãi cho biết.

Cụ thể, TP HCM sẽ mở dần các dịch vụ ăn uống tại chỗ, dịch vụ khác để người dân phát triển sinh kế.

“Tất nhiên, khi phải mở theo các Bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực thành phố đã quy định. Gốc của vấn đề là có nguy cơ hay không. Nếu đảm bảo kiểm soát được nguy cơ thì làm" - ông Phan Văn Mãi nói.

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho hay TP HCM không ra "một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương".

Thay vào đó, có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông nhưng có những việc thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết.

“Ví dụ như khu vực này đạt cấp 1 rồi thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn còn ở nguy cơ mức 2, 3. Các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa. Tuy nhiên, do dịch đang diễn biến nên cứ theo nguyên tắc của Nghị quyết 128, địa bàn nào an toàn thì được mở”- Chủ tịch UBND TP HCM nêu quan điểm.