Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế quận 3 có nhiều khởi sắc.

Điển hình, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hàng năm; tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt 10,96%. Đặc biệt, cơ cấu giá trị sản xuất tăng dần tỉ trọng thương mại - dịch vụ, giảm dần tỉ trọng công nghiệp - xây dựng. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm vượt so với chỉ tiêu pháp lệnh, tăng gấp 3 so với đầu nhiệm kỳ (7.657 tỉ năm 2019 so với 2.477,878 tỉ đồng năm 2015).



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội

Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc tài chính, công khai, minh bạch và tiết kiệm; lập dự toán và phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện đúng quy định, xác định chi có trọng tâm, trọng điểm theo chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; tự cân đối và bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được đầu tư đúng mức, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác "Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm" theo mô hình "nhà nước và nhân dân cùng làm", tạo mỹ quan đô thị, góp phần tăng thêm diện tích giao thông, thuận lợi trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng 37 hẻm (chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ là 28 hẻm) với số hộ dân tham gia hiến đất là 1.425 hộ dân, tổng diện tích mở rộng là 8.053,33 m2 (tương ứng với số tiền 377,987 tỉ đồng).

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 cho biết sẽ tập trung xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy tính năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị và nhân dân, động viên và khơi sức nhân dân tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng hoa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM cho đại hội

Tổng giá trị sản xuất hàng năm phấn đấu đạt từ 10% trở lên; tiếp tục ổn định cơ cấu kinh tế đến năm 2025: 75 % thương mại - dịch vụ, 25 % công nghiệp - xây dựng; phấn đấu đạt tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm theo chỉ tiêu pháp lệnh; phấn đấu hàng năm phát triển 3.000 doanh nghiệp.

Về chỉnh trang và phát triển đô thị: Hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo 50% chung cư cũ. Thúc đẩy xây dựng mới 5 chung cư cũ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Hoàn thành các công trình trọng điểm: Bệnh viện Quận 3, Mầm non 10, Trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 2), Mầm non Quận 3, Trung tâm văn hóa – Rạp Đại Đồng. Đầu tư xây dựng các công trình: Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Hai Bà Trưng, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn...

Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, duy tu, nâng cấp kết hợp ngầm hóa điện, viễn thông và lắp đặt trụ chữa cháy ít nhất 45 tuyến hẻm. Phát triển 10.000 m2 mảng xanh, nâng mức bình quân hưởng thụ mảng xanh đầu người khoảng 0,32 m2…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị quận 3 cần phải tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững; cần nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, chú ý sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà, đất trên địa bàn. Khi thực hiện các đồ án chỉnh trang đô thị, cần có cách tiếp cận để vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít gây tác động nhất đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại một cách bền vững; chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận. “Ngày nay với sự phát triển của đô thị, quận 3 không đơn thuần là địa bàn cư trú nữa, mà phải phát triển nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ đa dạng, phải chú ý chọn ngành nào, nghề nào để thúc đẩy phát triển, trở thành thương hiệu riêng, độc đáo cho địa phương” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, quận 3 cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực văn hóa; phải quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.