Sáng 12-5, Ủy ban MTTQ quận 1, TP HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2 tại quận 1.



Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên: bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy quận 1; đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Vụ Trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

Quyết liệt giám sát kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 1 đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều cam kết thường xuyên bám sát hoạt động của cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe chân thành những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân và phản ánh, đề xuất đến Quốc hội, các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của cử tri.

Ứng cử viên Trần Kim Yến cho biết sẽ nghiên cứu, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; trong đó chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ.

Ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang cho hay sẽ tham gia đề xuất Quối hội các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em.

Ứng cử viên Hứa Quốc Hưng hứa chủ động thực hiện và quan tâm kiến nghị các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; chăm lo và cải thiện đời sống công nhân lao động.

Còn ứng cử viên Đỗ Đức Hiển sẽ tham mưu Quốc hội xây dựng và ban hành kịp thời các đạo luật phù hợp với thực tiễn, mong muốn của cử tri; quyết liệt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Hiệp cho biết sẽ có trách nhiệm ý kiến về các vấn đề an toàn thực phẩm, giảm tải các bệnh viện nội thành, thúc đẩy thực hiện cá nhân hóa hồ sơ bệnh lý từng bệnh nhân.

Cảnh giác với tội phạm trên không gian mạng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 1 bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử làm đại biểu Quốc hội thì quan tâm đến phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, đặc biệt là vấn đề chống tội phạm để giữ bình yên cho người dân.

"Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội không chỉ là nhu cầu của người dân, mà còn là nhu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến TP HCM làm ăn. Họ mong muốn một môi trường an toàn để yên tâm công tác và làm việc" – cử tri Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đề nghị người dân tỉnh táo trước những cuộc gọi yêu cầu chuyền tiền

Chia sẻ với cử tri về vấn đề này, ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho rằng thời gian qua đại dịch Covid-19 đã tác động làm thay đổi nhiều mặt, trong đó có an ninh trật tự. Tội phạm gia tăng vì gia tăng thất nghiệp, đời sống khó khăn. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thời gian qua, Công an TP HCM đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng với nhiều vụ án hình sự do thất nghiệp mà bộc phát phạm tội.

"TP HCM đang tập trung xây dựng thành phố đáng sống và văn minh thì kỷ cương kỷ luật phải đặt lên hàng đầu, tiêu chí an ninh trật tự cũng phải đặt lên hàng đầu" – ông Nguyễn Sỹ Quang nói và cho biết cần phải có giải pháp để kéo giảm tội phạm.

Theo ông, năm 2020 là năm thứ 6 liên tiếp TP HCM kéo giảm tội phạm, tuy nhiên so với thực tiễn đòi hỏi thì vẫn chưa đạt được, nhất là những loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân như cướp giật, cướp, trộm cắp (chiếm tỉ lệ gần 80% tội phạm). "Phải tập trung đánh mạnh vào ba loại tội phạm này thì mới kéo giảm được tội phạm. Giải pháp quan trọng là phòng ngừa, giải quyết các vấn đề xã hội như hạn chế thất nghiệp" – ông Nguyễn Sỹ Quang nêu quan điểm.

Về tội phạm trên không gian mạng, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết đang gia tăng, đặc biệt là tội lừa đảo qua mạng, tấn công các website của doanh nghiệp và cá nhân, trộm cắp thông tin người dùng để lừa đảo. Lừa đảo hiện nay rất phổ biến và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù lực lượng chức năng tuyên truyền rất nhiều. Điều này đặt ra câu hỏi về công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác chưa thực sự quan tâm đến việc đề cao cảnh giác tội phạm lừa đảo trên mạng.

Một nguyên nhân khác là do một số người dân hạn chế về hiểu biết, tội phạm đánh vào lòng tham nên bị mất cảnh giác. Một số đối tượng giả danh công an, kiểm soát, thuế vụ… điện thoại yêu cầu chuyển tiền thì một số người cũng hoảng hốt và chuyển tiền. "Không bao giờ cơ quan công an, cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng làm việc với người dân qua điện thoại" – đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định và nói bà con hãy cảnh giác, tỉnh táo với nội dung những cuộc gọi như vậy.

Ông cũng cho biết hiện nay công tác bảo mật ở các công ty, doanh nghiệp vẫn còn kém. "Vừa qua, Công an TP HCM đã xử lý một đối tượng là học sinh lớp 11 nhưng lại sở hữu hơn 1 triệu module - các máy trạm liên tục tấn công bất kỳ trang website nào" – ông Nguyễn Sỹ Quang cho hay. Do đó, lần nữa, ông đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên mạng.