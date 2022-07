Sáng 1-7, UBND quận Phú Nhuận, TP HCM đã chính thức triển khai Mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử".

Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính – Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 quận Phú Nhuận đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện mô hình này tại 60 điểm trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Đỗ Đăng Ái cho biết UBND quận xác định tập trung vào công tác cải cách hành chính với những mô hình, giải pháp cụ thể, thiết thực để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, trong đó có Mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử" tại từng khu phố trên địa bàn quận.

Lễ ra quân thực hiện Mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử" của UBND quận Phú Nhuận tại Điểm tuyên truyền, hướng dẫn Chung cư 43 Hồ Văn Huê, khu phố 4, phường 9 sáng 1-7; Ảnh: PHAN ANH

"Đây là một trong những giải pháp, cách làm hay, nổi bật nhằm tuyên truyền, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Qua đó kêu gọi được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến"- Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho hay tại mỗi điểm được trang bị tối thiểu 2 máy vi tính có kết nối đường truyền Internet tốc độ cao; hoạt động các buổi tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm (từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30) và sáng thứ Bảy (từ 8 giờ đến 11 giờ) hàng tuần.

UBND phường sẽ phân công công chức, tình nguyện viên phụ trách để tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng nhu cầu thực tế phát sinh.

Còn UBND quận cũng phân công 12 cán bộ công chức là lãnh đạo và công chức chuyên môn của các phòng ban phụ trách kết nối trực tiếp với các điểm nhằm hỗ trợ xử lý về mặt thủ tục, văn bản, kỹ thuật… trong quá trình vận hành, đảm bảo hiệu quả tối ưu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm.

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Điểm tuyên truyền, hướng dẫn Chung cư 43 Hồ Văn Huê, khu phố 4, phường 9; Ảnh: PHAN ANH

"Bước đầu, các điểm sẽ triển khai thực hiện 49 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến (21 thủ tục do UBND và 28 thủ tục do Công an quận, phường thực hiện)" – ông Đỗ Đăng Ái nói và cho biết sẽ từng bước mở rộng các thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định chung của Trung ương và thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, mục tiêu trước mắt là mỗi gia đình sẽ có ít nhất 1 thành viên có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu lâu dài là giúp người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến.

Sau buổi lễ ra quân, bên cạnh việc chính thức vận hành các điểm, lực lượng tình nguyện viên của 13 phường sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, phát hơn 40.000 tờ gấp tuyên truyền về ứng dụng dữ liệu dân cư, mã định danh, hướng dẫn các bước cơ bản về dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân.