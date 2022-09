Dự án xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TP HCM) có chiều dài 385m, tổng mức đầu tư 491,6 tỉ đồng, để xuất xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến thực hiện giai đoạn 2022-2025.

Theo Sở GTVT TP HCM, cầu Tân Kỳ Tân Quý mới là công trình trọng điểm nhằm thay thế cầu cũ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trên các tuyến đường Mã Lò, Tân Kỳ - Tân Quý ra Quốc lộ 1.

Trong bối cảnh ngân sách thành phố còn hạn hẹp và trước tình trạng cấp bách khắc phục sự cố hư hỏng cầu, xét thấy vị trí khu vực sự cố nằm liền kề với dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc thực hiện theo hợp đồng BOT đã ký kết giữa Công ty IDICO-IDI với UBND TP, UBND TP đã xin ý kiến Chính phủ bổ sung cầu tạm và cầu mới Tân Kỳ Tân Quý vào hợp đồng này. Việc này được Chính phủ đồng ý.

Dự án xây cầu sau đó được khởi công từ quý I-2018, riêng hạng mục cầu tạm đưa vào sử dụng năm 2016.

Cầu Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) xây dựng dang dở gần 4 năm nay

Theo phụ lục hợp đồng BOT, nhà đầu tư sẽ thu phí tại trạm thu phí An Sương – An Lạc trên Quốc lộ 1 để hoàn vốn cho dự án. Tuy nhiên, khi công trình đạt 70% khối lượng, do vướng mặt bằng nên nhà đầu tư tạm dừng thi công từ tháng 12-2018 đến nay.

Các hạng mục còn lại gồm: Xây dựng cầu mới Tân Kỳ Tân Quý với chiều dài đường vào cầu 225m, bề rộng cầu 16m; xây dựng phần đường đầu cầu; xây dựng đường gom 2 bên cầu; xây dựng kè đứng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh…

Năm 2019, thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo lợi ích người dân sử dụng công trình công cộng, thành phố đã có quyết định tạm dừng dự án này theo hình thức BOT.

Để sớm hoàn thành công trình dang dở, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân, Sở GTVT kiến nghị HĐND TP xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án này bằng nguồn vốn ngân sách gần 492 tỉ đồng.

Khó khăn nhiều nhất theo Sở GTVT, do việc chuyển đổi hình thức đầu tư từ dự án đối tác công tư (PPP) sang vốn đầu tư công là chưa có tiền lệ. Ngoài ra, pháp luật về xây dựng, tài chính, đầu tư công chưa quy định đầy đủ về trình tự, thủ tục thực hiện. Do đó, thời gian chuẩn bị dự án sẽ kéo dài, ảnh hưởng tiến độ hoàn thành công trình.