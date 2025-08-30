Chính trường Thái Lan hiện ra sao sau khi bà Paetongtarn bị truất quyền?

Đảng Pheu Thai vừa tái khẳng định cam kết dẫn dắt việc thành lập chính phủ tiếp theo của Thái Lan sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết truất quyền bà Paetongtarn Shinawatra khỏi cương vị thủ tướng

Phát biểu trước giới truyền thông tại trụ sở đảng hôm 29-8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Phumtham Wechayachai cho biết Đảng Pheu Thai dự kiến sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ mới.

Ông Chaikasem Nitisiri. Ảnh: Đảng Pheu Thai

Theo tờ Bangkok Post, một quan chức giấu tên của đảng này cho biết họ sẽ đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng cử viên thủ tướng. Ông Chaikasem, 77 tuổi, từng giữ chức bộ trưởng Tư pháp dưới thời Thủ tướng Yingluck Shinawatra năm 2013.

Ông là một trong ba ứng viên thủ tướng được Đảng Pheu Thai giới thiệu trước cuộc bầu cử năm 2023. Hai người còn lại — bà Paetongtarn và ông Srettha Thavisin — đều đã bị tòa án phế truất.

Liên minh của Đảng Pheu Thai đối mặt thách thức lớn

Tại cuộc họp báo nói trên, ông Phumtham xác nhận ông Chaikasem Nitisiri vẫn là lựa chọn của đảng. Tuy nhiên, ông Phumtham nói thêm cần thảo luận kỹ với tất cả đối tác trong liên minh trước khi đưa ra thông báo chính thức.

Liên minh này sẽ phải đối mặt với thách thức lớn sau khi Đảng Bhumjaithai cho biết họ đã chấp nhận đề xuất về chính phủ lâm thời do Đảng Nhân dân - hiện nắm nhiều ghế nhất trong quốc hội - đưa ra.

Ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Tại cuộc họp báo hôm 29-8, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, bày tỏ tin tưởng rằng một chính phủ có thể được thành lập dựa trên những điều kiện đã thống nhất, bao gồm các vấn đề liên quan đến trưng cầu dân ý, sửa đổi hiến pháp và quan hệ với các nước láng giềng.

“Chúng tôi sẽ trao lại quyền lực cho nhân dân trong vòng bốn tháng kể từ khi công bố chính sách, bằng cách giải tán Hạ viện, cho phép người dân thiết lập lại đất nước và quyết định về sự lãnh đạo tương lai" - ông cho biết.

Đáp lại, ông Phumtham bác bỏ tuyên bố của Đảng Bhumjaithai rằng họ đã bảo đảm có được 280 phiếu tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sắp tới.