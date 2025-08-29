Thái Lan: Chuyện gì xảy ra sau khi bà Paetongtarn bị phế truất?

Việc Tòa án Hiến pháp Thái Lan phế truất bà Paetongtarn Shinawatra ngày 29-8 là một đòn giáng nặng nề nữa vào gia tộc Shinawatra, cũng như đe dọa mở ra một giai đoạn bất ổn mới tại Thái Lan.

Bà Paetongtarn Shinawatra (giữa) đến Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok - Thái Lan ngày 29-8. Ảnh: The Nation



Theo hiến pháp Thái Lan, quốc hội sẽ phải triệu tập vào ngày sớm nhất có thể do Chủ tịch Hạ viện ấn định để bỏ phiếu chọn thủ tướng mới. Tuy nhiên, hiến pháp không quy định thời hạn cụ thể cho việc này.

Năm ngoái, khi Thủ tướng Srettha Thavisin bị Tòa án Hiến pháp phế truất, các đảng trong liên minh cầm quyền đã nhanh chóng thống nhất chọn bà Paetongtarn Shinawatra làm ứng cử viên chung chỉ trong một ngày. Chỉ 72 giờ sau phán quyết, bà đã được quốc hội bầu làm thủ tướng tiếp theo với đa số áp đảo.

Với phán quyết mới nhất nói trên, bà Paetongtarn bị bãi nhiệm sau khi nắm quyền được một năm.

Giờ đây, tiến trình bầu chọn thủ tướng mới có thể mất nhiều thời gian trong bối cảnh đảng cầm quyền Pheu Thai đang đánh mất khả năng mặc cả, phải đối mặt thách thức củng cố một liên minh mong manh với đa số hết sức sít sao.

Sắp tới, các nghị sĩ sẽ bầu thủ tướng mới dựa trên danh sách ứng cử viên đã được nộp trước cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Điều đó có nghĩa những người còn trong danh sách vẫn đủ điều kiện và ứng viên mới không thể được bổ sung lúc này.

Danh sách ứng viên thủ tướng Thái Lan hiện nay

- Ông Chaikasem Nitisiri (Đảng Pheu Thai), cựu bộ trưởng Tư pháp, năm nay 77 tuổi.

- Ông Pirapan Salirathavibhaga (Đảng Quốc gia Thống nhất - UTN), hiện là bộ trưởng Năng lượng và là một trong 5 phó thủ tướng. Ông cũng là lãnh đạo UTN, đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền.

- Ông Anutin Charnvirakul (Đảng Bhumjaithai): Trước khi xảy ra vụ rò rỉ cuộc điện đàm, ông Anutin còn là bộ trưởng Nội vụ Thái Lan. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Anutin và Đảng Bhumjaithai đã viện dẫn cuộc khủng hoảng này là lý do rời liên minh cầm quyền.

- Ông Prayut Chan-o-cha, cựu tổng tư lệnh quân đội và từng làm thủ tướng giai đoạn 2014–2023. Ông hiện là thành viên Hội đồng Cơ mật.

- Ông Jurin Laksanawisit, cựu phó thủ tướng và hiện là lãnh đạo Đảng Dân chủ.