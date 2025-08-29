Thái Lan: Bị tòa án phế truất, bà Paetongtarn Shinawatra lên tiếng

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bắt đầu đọc phán quyết đối với bà Paetongtarn chiều 29-8. Ảnh: X

Bà Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ từ ngày 1-7-2025. Trước đó, bà chỉ mới cầm quyền được 1 năm.

Bà Paetongtarn bị cáo buộc vi phạm đạo đức sau khi xuất hiện đoạn ghi âm bị rò rỉ cuộc điện thoại giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, đúng vào thời điểm 2 nước căng thẳng biên giới.

Cụ thể, theo truyền thông địa phương, bà Paetongtarn bị cáo buộc vi phạm Điều 161.4 và 161.5 của Hiến pháp năm 2017, trong đó quy định một thành viên nội các (bao gồm cả thủ tướng) phải "có sự liêm chính rõ ràng" và "không có hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc không tuân thủ các chuẩn mực đạo đức".

Đây cũng chính là điều khoản đã khiến người tiền nhiệm của bà, cựu Thủ tướng Srettha Thavisin, bị bãi nhiệm cách đây gần đúng một năm, khi tòa án phán quyết ông mất tư cách vì đã bổ nhiệm một thành viên nội các không đủ điều kiện do từng có tiền án tù.

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra (giữa) đến Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok hôm 29-8. Ảnh: The Nation