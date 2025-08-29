Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ

Màn so tài giữa CLB Thể Công Viettel và Becamex TP HCM trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) lúc 19 giờ 15 phút ngày 30-8 (FPT Play) là trận đấu diễn ra muộn nhất vòng 3 V-League 2025-2026

Sau khi thắng giòn giã CLB Hoàng Anh Gia Lai trong ngày ra quân, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức đã lộ rõ thực lực khi thua đậm CLB Công an Hà Nội ở vòng 2 ngay trên sân nhà. Trước một ứng viên vô địch V-League, CLB Becamex TP HCM gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.

Với lực lượng được làm mới, trẻ hóa như hiện tại, Becamex TP HCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để lọt vào nhóm các đội đua tranh danh hiệu ở mùa giải này. Điều đó có thể thay đổi nếu thầy trò ông Nguyễn Anh Đức có những sự tăng cường đáng kể trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Qua 2 vòng đấu, Becamex TP HCM có màn trình diễn được đánh giá ở mức trung bình khá.

Một kết quả hòa ở vòng 3 được xem là thành công đối với CLB Becamex TP HCM (trái). Ảnh: VPF

Thực tế, HLV Nguyễn Anh Đức và đội ngũ huấn luyện đã xây dựng đấu pháp chiến thuật phù hợp với thực lực hiện nay của Becamex TP HCM. Họ biết xoay chuyển trạng thái thi đấu linh hoạt, tấn công khi chạm trán đội yếu và phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, kế hoạch thi đấu của Becamex TP HCM sớm đổ vỡ trong trận thua 0-3 trước CLB Công an Hà Nội, khi thầy trò ông Đức bị dẫn bàn từ phút thứ 3 và chơi thiếu người từ khoảng cuối hiệp 1.

CLB Thể Công Viettel có khởi đầu ấn tượng ở mùa này khi cầm hòa đội Công an Hà Nội tại vòng 1 và thắng đậm CLB Công an TP HCM ở vòng 2. Đội bóng được HLV Popov dẫn dắt đang thể hiện lối chơi tấn công đa dạng, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh dàn nội binh khoác áo các cấp tuyển quốc gia, đội bóng "áo lính" đã mang về nhiều nhân tố xuất sắc, bao gồm các ngoại binh và cầu thủ Việt kiều.

Sức tấn công của Thể Công Viettel được đánh giá là mạnh mẽ ở V-League mùa này. Đội đang sở hữu bộ 3 ngoại binh giàu kỹ thuật và sức mạnh: Wesley Natã Wachholz, Pedro Henrique, Lucão do Break. Trong đó, Lucão đã có 2 pha lập công, còn Pedro cũng mang về một bàn thắng cho đội nhà sau 2 vòng đấu ở V-League mùa này. Ở mùa trước, Lucão đồng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" với 14 bàn thắng, còn Pedro lọt vào tốp 4 chân sút xuất sắc nhất V-League 2024-2025 khi kém hơn đồng đội vỏn vẹn 1 pha lập công.

Sau trận thua đậm CLB Công an Hà Nội, HLV Nguyễn Anh Đức và các học trò cần rút kinh nghiệm để có phương án hóa giải sức mạnh tấn công của CLB Thể Công Viettel. Qua đó, Becamex TP HCM mới mở ra được cơ hội tạo bất ngờ trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 3.

Trong buổi lễ xuất quân, ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch CLB Becamex TP HCM, nhấn mạnh mong muốn đội nhà quyết tâm thi đấu để hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 chung cuộc các giải đấu quốc nội. Theo ông, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức cũng phải luôn thể hiện lối chơi đẹp, cống hiến cho người hâm mộ.



