HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ

TƯỜNG PHƯỚC

Với lực lượng được làm mới, trẻ hóa như hiện tại, Becamex TP HCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để lọt vào nhóm các đội đua tranh danh hiệu ở mùa giải này

Màn so tài giữa CLB Thể Công Viettel và Becamex TP HCM trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) lúc 19 giờ 15 phút ngày 30-8 (FPT Play) là trận đấu diễn ra muộn nhất vòng 3 V-League 2025-2026

Sau khi thắng giòn giã CLB Hoàng Anh Gia Lai trong ngày ra quân, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức đã lộ rõ thực lực khi thua đậm CLB Công an Hà Nội ở vòng 2 ngay trên sân nhà. Trước một ứng viên vô địch V-League, CLB Becamex TP HCM gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.

Với lực lượng được làm mới, trẻ hóa như hiện tại, Becamex TP HCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để lọt vào nhóm các đội đua tranh danh hiệu ở mùa giải này. Điều đó có thể thay đổi nếu thầy trò ông Nguyễn Anh Đức có những sự tăng cường đáng kể trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Qua 2 vòng đấu, Becamex TP HCM có màn trình diễn được đánh giá ở mức trung bình khá.

Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ - Ảnh 1.

Một kết quả hòa ở vòng 3 được xem là thành công đối với CLB Becamex TP HCM (trái). Ảnh: VPF

Thực tế, HLV Nguyễn Anh Đức và đội ngũ huấn luyện đã xây dựng đấu pháp chiến thuật phù hợp với thực lực hiện nay của Becamex TP HCM. Họ biết xoay chuyển trạng thái thi đấu linh hoạt, tấn công khi chạm trán đội yếu và phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, kế hoạch thi đấu của Becamex TP HCM sớm đổ vỡ trong trận thua 0-3 trước CLB Công an Hà Nội, khi thầy trò ông Đức bị dẫn bàn từ phút thứ 3 và chơi thiếu người từ khoảng cuối hiệp 1.

CLB Thể Công Viettel có khởi đầu ấn tượng ở mùa này khi cầm hòa đội Công an Hà Nội tại vòng 1 và thắng đậm CLB Công an TP HCM ở vòng 2. Đội bóng được HLV Popov dẫn dắt đang thể hiện lối chơi tấn công đa dạng, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh dàn nội binh khoác áo các cấp tuyển quốc gia, đội bóng "áo lính" đã mang về nhiều nhân tố xuất sắc, bao gồm các ngoại binh và cầu thủ Việt kiều.

Sức tấn công của Thể Công Viettel được đánh giá là mạnh mẽ ở V-League mùa này. Đội đang sở hữu bộ 3 ngoại binh giàu kỹ thuật và sức mạnh: Wesley Natã Wachholz, Pedro Henrique, Lucão do Break. Trong đó, Lucão đã có 2 pha lập công, còn Pedro cũng mang về một bàn thắng cho đội nhà sau 2 vòng đấu ở V-League mùa này. Ở mùa trước, Lucão đồng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" với 14 bàn thắng, còn Pedro lọt vào tốp 4 chân sút xuất sắc nhất V-League 2024-2025 khi kém hơn đồng đội vỏn vẹn 1 pha lập công.

Sau trận thua đậm CLB Công an Hà Nội, HLV Nguyễn Anh Đức và các học trò cần rút kinh nghiệm để có phương án hóa giải sức mạnh tấn công của CLB Thể Công Viettel. Qua đó, Becamex TP HCM mới mở ra được cơ hội tạo bất ngờ trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 3. 

Trong buổi lễ xuất quân, ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch CLB Becamex TP HCM, nhấn mạnh mong muốn đội nhà quyết tâm thi đấu để hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 chung cuộc các giải đấu quốc nội. Theo ông, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức cũng phải luôn thể hiện lối chơi đẹp, cống hiến cho người hâm mộ.

Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ - Ảnh 2.


Tin liên quan

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL

CLB Công an TP HCM thắng sít sao HAGL

(NLĐO) - Tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng CLB Công an TP HCM chỉ giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng 3 V-League 2025-2026 tối 28-8

Huỳnh Đức đồng cảm với Tiến Linh khi tiền đạo số 1 "tịt ngòi"

(NLĐO) - Trong ngày CLB CA TP HCM thắng sát nút 1-0 HAGL, Tiến Linh lại phung phí nhiều cơ hội đến lúc bị thay ra ở phút 88 tại vòng 3 tối 28-8.

Tiến Linh thất vọng trong ngày "tịt ngòi" trước HAGL

(NLĐO) - Trước HAGL, Tiến Linh có nhiều cơ hội chuyển hoá bàn thắng nhưng đều bất thành cho đến khi thất vọng rời sân tối 28-8

Becamex TP HCM công an hà nội CLB Thể Công Viettel HLV Nguyễn Anh Đức HLV Popov
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo