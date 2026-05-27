Conference League: Chờ lịch sử gọi tên

Lần đầu tham dự một trận chung kết cúp châu Âu, Crystal Palace lẫn Rayo Vallecano đều mơ bước lên bục chiến thắng cao nhất sau màn thư hùng lúc 2 giờ ngày 28-5.

Cầu trường Red Bull Arena tại Leipzig đêm giữa tuần sẽ chứng kiến trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử của Crystal Palace cũng như Rayo Vallecano. Với những ai yêu thích các câu chuyện cổ tích của bóng đá hiện đại, đây có lẽ là cặp đấu đặc biệt bậc nhất bởi cả hai đều không thuộc nhóm "ông lớn" của bóng đá Anh hay Tây Ban Nha.

Cơ hội chia đều trước giờ bóng lăn cho Crystal Palace và Rayo Vallecano .Ảnh: GET AI

Ý đồ của UEFA khi tạo ra Conference League là trao cơ hội khẳng định thực tài cho các đội bóng ngoài "nhóm elite" châu Âu và trận chung kết năm nay là minh chứng hoàn hảo nhất cho mục đích ấy. Không phải những Real Madrid, Man City hay PSG, Bayern Munich, mà 2 đội bóng tầm trung Crystal Palace và Rayo Vallecano đứng trước cơ hội nâng cao chiếc cúp châu lục đầu tiên trong lịch sử CLB.

Crystal Palace được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu đội hình chất lượng, giàu tốc độ lẫn sức mạnh với bộ ba tấn công Ismaila Sarr, Yeremi Pino và Jean-Philippe Mateta. Dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, người từng vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt năm 2022, Palace vượt qua hàng loạt đối thủ khó chịu, thắng 11/12 trận để góp mặt ở Leipzig, chờ cơ hội giành danh hiệu châu Âu đầu tiên cùng suất vé dự Europa League mùa tới.

Ở phía đối diện, Rayo Vallecano chính là hiện tượng thú vị nhất của mùa giải. Đại diện của khu lao động Vallecas thuộc Madrid không sở hữu ngân sách lớn hay đội hình nhiều ngôi sao nhưng lại gây ấn tượng bằng tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Sức mạnh lớn nhất của Rayo nằm ở việc vận hành như một khối thống nhất, phòng ngự số đông rồi tung ra những đòn phản công sắc bén. Tiền đạo Alemao, tác giả các bàn thắng quyết định ở bán kết, được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước hàng thủ Crystal Palace.

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao, Crystal Palace có phần vượt trội. Premier League khắc nghiệt đã giúp các học trò của Glasner quen với áp lực từ những trận cầu lớn. Tuy nhiên, các trận chung kết thường không tuân theo mọi dự báo. Rayo Vallecano đã đi tới đây bằng tinh thần quả cảm của một đội bóng luôn bị đánh giá thấp hơn đối thủ và đó cũng chính là vũ khí đáng sợ nhất của họ.