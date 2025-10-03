HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League

Đông Linh (theo UEFA, Crystalpalace)

(NLĐO) - Crystal Palace giành chiến thắng 2-0 trên sân của Dynamo Kyiv ở lượt đấu mở màn Conference League, trận ra mắt của đội bóng Anh ở đấu trường châu Âu.

Dynamo Kyiv tiếp đón đại diện làng bóng Anh Crystal Palace không phải tại sân nhà Valeriy Lobanovskyi quen thuộc, mà phải mượn sân Arena Lublin tận Ba Lan trong bối cảnh vẫn đang diễn ra các cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League- Ảnh 1.

CĐV Dynamo Kyiv cũng phải sang Ba Lan cổ vũ đội nhà

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League- Ảnh 2.

2.600 khán giả Palace hào hứng với chiến thắng của đội nhà tại Ba Lan

2.600 cổ động viên đã theo chân đoàn quân của HLV Oliver Glasner đến Ba Lan và công sức của họ hoàn toàn không hề uổng phí. Crystal Palace cho thấy họ chính là một trong những ứng viên hàng đầu của Conference League, đấu trường mà họ miễn cưỡng tham dự vì cách phân xử thiếu tình của UEFA.

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League- Ảnh 3.

Daniel Munoz sau bàn mở tỉ số cho Crystal Palace

Đối mặt không ít khó khăn trong hiệp một trước Dynamo Kyiv chơi phòng ngự rất kiên cường, Crystal Palace mất đến hơn nửa giờ để tạo khác biệt. 

Phút 31, tân binh Yeremy Pino treo bóng chuẩn xác để Daniel Munoz bật lên đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số. Pha phối hợp thành công giữa hai cầu thủ Tây Ban Nha thực sự khiến CĐV của đội bóng có biệt danh "Đại bàng" vô cùng phấn khích.

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League- Ảnh 4.

Eddie Nketiah liên tiếp ghi bàn cho Palace

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Oliver Glasner tiếp tục chơi chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Phút 58, vẫn là Yeremy Pino tung ra pha kiến tạo, lần này giúp tiền đạo vào thay người Eddie Nketiah ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Cựu tiền đạo Arsenal cách đây ít ngày là tác giả bàn ấn định tỉ số trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool, lần này là bàn kết liễu số phận trận đấu với Dynamo Kyiv.

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League- Ảnh 6.

Crystal Palace có chiến thắng đầu tay ngày ra mắt cúp châu Âu

Có đôi chút tiếc nuối cho màn trình diễn ấn tượng của Crystal Palace, bởi Will Hughes dính chấn thương phải rời sân còn Borna Sosa bị truất quyền thi đấu cuối trận sau khi nhận hai thẻ vàng không đáng chỉ trong vòng ba phút.

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League- Ảnh 7.

HLV Oliver Glasner hài lòng với màn trình diễn của Crystal Palace

Chiến thắng trước Dynamo Kyiv trong ngày chào sân Cúp châu Âu giúp Crystal Palace thiết lập kỷ lục 19 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi trận thắng và hòa dài nhất kể từ khi đội bóng thành London được thành lập năm 1905. 

Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ 18 trận bất bại được lập vào năm 1969 dưới thời HLV Bert Head.

Eddie Nketiah Crystal Palace HLV Oliver Glasner vòng bảng Conference League Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
