Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Crystal Palace tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại Shakhtar Donetsk 2-1 ở bán kết Conference League, lần đầu vào chung kết cúp châu Âu.

Crystal Palace đã có một đêm không thể quên tại Selhurst Park khi vượt qua Shakhtar Donetsk 2-1 để ghi tên mình vào trận chung kết UEFA Conference League với tổng tỉ số 5-2 sau hai lượt trận.

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 1.

Sân Selhurst Park mở hội, tiếp sức Crystal Palace

Sau khi chủ động cất nhiều trụ cột ở trận thua Bournemouth cuối tuần qua để dồn sức cho đấu trường châu Âu, HLV Oliver Glasner tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với đội bóng thành London. Tuy nhiên, Shakhtar Donetsk mới là đội nhập cuộc chủ động hơn.

Đại diện Ukraine liên tiếp tạo ra sức ép trong khoảng thời gian đầu trận, đặc biệt với sự năng nổ của Kauã Elias. Tiền đạo người Brazil có hai cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt dứt điểm chệch cột dọc rồi bị thủ môn Dean Henderson cản phá, trước khi trọng tài xác định tình huống đã việt vị.

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 2.

Daichi Kamada tranh chấp quyết liệt với hậu vệ đội khách

Crystal Palace tưởng như đã sớm định đoạt tấm vé vào chung kết ở phút thứ 10. Chris Richards phất bóng dài chuẩn xác để Jean-Philippe Mateta đánh đầu nối cho Yéremy Pino băng xuống dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách. Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi VAR xác định Pino đã rơi vào thế việt vị rất sít sao.

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 3.

Daniel Munoz thực hiện cú sút nửa chuyền

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 4.

Hậu vệ đội khách Pedro Henrique đưa bóng vào lưới nhà

Dẫu vậy, các cổ động viên Palace cũng không phải chờ quá lâu để được ăn mừng. Phút 24, Adam Wharton tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra. Daniel Muñoz lao vào đá bồi từ góc hẹp và bóng vô tình chạm chân hậu vệ đội khách Pedro Henrique đổi hướng đi vào lưới, giúp Crystal Palace vượt lên dẫn trước.

TIN LIÊN QUAN

Không chấp nhận buông xuôi, Shakhtar Donetsk vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ ở phút 33. Eguinaldo nhận bóng trong vòng cấm, xoay người khéo léo rồi tung cú dứt điểm đẹp mắt vào góc cao, không cho Henderson cơ hội cản phá.

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 5.

Eguinaldo san bằng cách biệt cho Shakhtar Donetsk

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Phút 52, Tyrick Mitchell thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Ismaïla Sarr đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1. Đây đã là bàn thắng thứ chín của Sarr tại Conference League mùa này, giúp anh độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 6.

Ismaila Sarr ghi bàn quyết định

Trong quãng thời gian còn lại, Shakhtar Donetsk nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Crystal Palace bảo toàn kết quả 2-1 để thắng chung cuộc 5-2 sau hai lượt đấu bán kết, lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu.

Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích - Ảnh 7.

Crystal Palace vào chung kết Conference League

Thành quả của Crystal Palace giúp bóng đá Anh "ghi điểm" mạnh khi ba trận chung kết cúp châu Âu mùa này đều có sự góp mặt của các đại diện làng cầu xứ sương mù: Arsenal ở chung kết Champions League, Aston Villa dự chung kết Europa League và Crystal Palace tranh ngôi vô địch Conference League. 

Liệu kỳ tích có tiếp tục diễn ra với cả ba đại diện Ngoại hạng Anh cùng giành cúp?

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Oliver Glasner sẽ là Rayo Vallecano khi trận chung kết Conference League sẽ diễn ra ngày 28-5 tại Leipzig (Đức). Crystal Palace đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn thứ hai trong lịch sử 120 năm tồn tại của CLB, sau danh hiệu FA Cup năm ngoái.

Tin liên quan

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League

"Đại bàng" Crystal Palace lập kỷ lục ngày ra quân Conference League

(NLĐO) - Crystal Palace giành chiến thắng 2-0 trên sân của Dynamo Kyiv ở lượt đấu mở màn Conference League, trận ra mắt của đội bóng Anh ở đấu trường châu Âu.

Palace mất vui vì phán quyết đẩy khỏi Europa League, đối mặt việc mất trụ cột

(NLĐO) - Mới đây, Crystal Palace đã nhận tin không vui khi CAS bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định đẩy đội bóng Anh xuống dự Conference League.

Crystal Palace quyết kiện UEFA vì bị tước quyền dự Europa League

(NLĐO) – Crystal Palace cho rằng UEFA đã xử ép khi gạch tên họ khỏi danh sách dự Europa League mùa 2025-2026 dù đã giành vé chính thức bằng chức vô địch FA Cup.

Crystal Palace Ismaila Sarr HLV Oliver Glasner bán kết lượt về Conference League Crystal Palace 2-1 (5-2) Shakhtar Donetsk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo