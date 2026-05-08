Crystal Palace lần đầu vào chung kết cúp châu Âu, bóng đá Anh lập kỳ tích

Crystal Palace đã có một đêm không thể quên tại Selhurst Park khi vượt qua Shakhtar Donetsk 2-1 để ghi tên mình vào trận chung kết UEFA Conference League với tổng tỉ số 5-2 sau hai lượt trận.



Sân Selhurst Park mở hội, tiếp sức Crystal Palace

Sau khi chủ động cất nhiều trụ cột ở trận thua Bournemouth cuối tuần qua để dồn sức cho đấu trường châu Âu, HLV Oliver Glasner tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với đội bóng thành London. Tuy nhiên, Shakhtar Donetsk mới là đội nhập cuộc chủ động hơn.

Đại diện Ukraine liên tiếp tạo ra sức ép trong khoảng thời gian đầu trận, đặc biệt với sự năng nổ của Kauã Elias. Tiền đạo người Brazil có hai cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt dứt điểm chệch cột dọc rồi bị thủ môn Dean Henderson cản phá, trước khi trọng tài xác định tình huống đã việt vị.

Daichi Kamada tranh chấp quyết liệt với hậu vệ đội khách

Crystal Palace tưởng như đã sớm định đoạt tấm vé vào chung kết ở phút thứ 10. Chris Richards phất bóng dài chuẩn xác để Jean-Philippe Mateta đánh đầu nối cho Yéremy Pino băng xuống dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách. Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi VAR xác định Pino đã rơi vào thế việt vị rất sít sao.

Daniel Munoz thực hiện cú sút nửa chuyền

Dẫu vậy, các cổ động viên Palace cũng không phải chờ quá lâu để được ăn mừng. Phút 24, Adam Wharton tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra. Daniel Muñoz lao vào đá bồi từ góc hẹp và bóng vô tình chạm chân hậu vệ đội khách Pedro Henrique đổi hướng đi vào lưới, giúp Crystal Palace vượt lên dẫn trước.

Không chấp nhận buông xuôi, Shakhtar Donetsk vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ ở phút 33. Eguinaldo nhận bóng trong vòng cấm, xoay người khéo léo rồi tung cú dứt điểm đẹp mắt vào góc cao, không cho Henderson cơ hội cản phá.

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Phút 52, Tyrick Mitchell thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Ismaïla Sarr đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1. Đây đã là bàn thắng thứ chín của Sarr tại Conference League mùa này, giúp anh độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Trong quãng thời gian còn lại, Shakhtar Donetsk nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Crystal Palace bảo toàn kết quả 2-1 để thắng chung cuộc 5-2 sau hai lượt đấu bán kết, lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu.

Thành quả của Crystal Palace giúp bóng đá Anh "ghi điểm" mạnh khi ba trận chung kết cúp châu Âu mùa này đều có sự góp mặt của các đại diện làng cầu xứ sương mù: Arsenal ở chung kết Champions League, Aston Villa dự chung kết Europa League và Crystal Palace tranh ngôi vô địch Conference League.

Liệu kỳ tích có tiếp tục diễn ra với cả ba đại diện Ngoại hạng Anh cùng giành cúp?