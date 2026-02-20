HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chợ mở cửa trở lại nhưng thưa thớt khách

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ngày mùng 4 Tết nhiều chợ lẻ cũng như chợ đầu mối tại TP HCM đã hoat động trở lại bình thường.

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP HCM), cho biết chợ đã hoạt động trở lại với số lượng sạp mở cửa còn hạn chế, chỉ đủ cung cấp cho khách hàng là mối lái đã được đặt hàng. Lượng hàng hóa cung ứng bằng 1/3 so với ngày thường.

Giá cả rau củ tại chợ đầu mối này ổn định như ngày thường, thậm chí có loại còn giảm giá vài ngàn đồng/kg. Sức tiêu thụ thời điểm này "yếu" hơn so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều người vẫn còn nghỉ Tết.

Chợ hoạt động trở lại nhưng ít khách trong năm 2026 tại TP HCM - Ảnh 1.

Rau củ về chợ đầu mối TP HCM

Còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), mặt hàng rau củ từ các nơi đã nhập về chợ bán xuyên Tết, tức không nghỉ ngày nào. Riêng mặt hàng heo mảnh, từ mùng 4 Tết mới nhập về chợ với số lượng còn khiêm tốn, chỉ đủ cũng cấp cho các hàng quán và các chợ lẻ.

Chợ hoạt động trở lại nhưng ít khách trong năm 2026 tại TP HCM - Ảnh 2.

Rau củ bán tại chợ lẻ ở TP HCM

Còn tại chợ Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP HCM, hôm nay cũng chỉ mới có khoảng hơn chục sạp buôn bán, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, cá, giò chả (còn tồn trước đó), hàng khô. Khách vào chợ thời điểm này vẫn còn thưa thớt, chủ yếu là chủ quán ăn đến mua hàng về chế biến phục vụ thực khách.

Bà Đàm Vân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương (TP HCM), cho biết chợ đang mở cửa hoạt động nhưng cũng chỉ mới có một ít sạp mở bán từ đến 9 -10 giờ. Giá cả các mặt hàng tươi sống ở chợ qua Tết vẫn ổn định như ngày thường.

Tin liên quan

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng

(NLĐO) - Tết Nguyên đán 2026, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm thành công với tổng số tiền gần 110 tỉ đồng

Một hội chợ Tết "hút" nửa triệu lượt khách, bán ra cả tấn giò chả

(NLĐO) - Ước tính Hội chợ mùa Xuân thu hút khoảng 500.000 lượt người trong 10 ngày tổ chức.

Chợ Tết ngày 23 tháng Chạp: Bất ngờ với giá cá chép

(NLĐO) – Thị trường đồ cúng ông Táo năm nay có nhiều điểm mới lạ khi các điểm kinh doanh tự phát giảm mạnh và siêu thị tham gia cuộc đua

chợ đầu mối Rằm Tháng Giêng chợ tết rau củ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo