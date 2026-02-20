Chợ mở cửa trở lại nhưng thưa thớt khách

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP HCM), cho biết chợ đã hoạt động trở lại với số lượng sạp mở cửa còn hạn chế, chỉ đủ cung cấp cho khách hàng là mối lái đã được đặt hàng. Lượng hàng hóa cung ứng bằng 1/3 so với ngày thường.

Giá cả rau củ tại chợ đầu mối này ổn định như ngày thường, thậm chí có loại còn giảm giá vài ngàn đồng/kg. Sức tiêu thụ thời điểm này "yếu" hơn so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều người vẫn còn nghỉ Tết.

Rau củ về chợ đầu mối TP HCM

Còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), mặt hàng rau củ từ các nơi đã nhập về chợ bán xuyên Tết, tức không nghỉ ngày nào. Riêng mặt hàng heo mảnh, từ mùng 4 Tết mới nhập về chợ với số lượng còn khiêm tốn, chỉ đủ cũng cấp cho các hàng quán và các chợ lẻ.

Rau củ bán tại chợ lẻ ở TP HCM

Còn tại chợ Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP HCM, hôm nay cũng chỉ mới có khoảng hơn chục sạp buôn bán, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, cá, giò chả (còn tồn trước đó), hàng khô. Khách vào chợ thời điểm này vẫn còn thưa thớt, chủ yếu là chủ quán ăn đến mua hàng về chế biến phục vụ thực khách.

Bà Đàm Vân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương (TP HCM), cho biết chợ đang mở cửa hoạt động nhưng cũng chỉ mới có một ít sạp mở bán từ đến 9 -10 giờ. Giá cả các mặt hàng tươi sống ở chợ qua Tết vẫn ổn định như ngày thường.