Lao động Công đoàn - Công nhân

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tết Nguyên đán 2026, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm thành công với tổng số tiền gần 110 tỉ đồng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho ĐV, NLĐ, trọng tâm là Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, các chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn...

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM trao vé tàu cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Hoàng Triều

Theo báo cáo nhanh, chưa đầy đủ của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã có trên 12 triệu lượt ĐV, NLĐ và người thân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.711 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn tài chính công đoàn là 5.785,6 tỉ đồng, kêu gọi xã hội hóa ủng hộ kinh phí chăm lo cho ĐV, NLĐ là 926 tỉ đồng (chiếm 13,8%). Cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam chi 195,6 tỉ đồng; cấp tỉnh, thành phố, ngành và tương đương 760 tỉ đồng; cấp cơ sở 4.830 tỉ đồng.

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ, Thành ủy TPHCM thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tiếp và khởi động chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" trực tuyến cấp Tổng Liên đoàn. Ảnh: Hoàng Triều

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM tham quan Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026"

Riêng đối với Chợ Tết Công đoàn trực tuyến, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến cho 250.000 đoàn viên công đoàn để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của ĐV, NLĐ trên cả nước.

Đây là năm thứ 3, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng triển khai, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập, phục vụ 215.000 lượt mua sắm thành công của ĐV, NLĐ, với tổng số tiền gần 110 tỉ đồng, đạt gần 90% chỉ tiêu đề ra.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết hoạt động tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết ĐV, NLĐ; phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương thăm, tặng quà Tết cho ĐV, NLĐ tiếp tục được tổ chức ý nghĩa, bài bản và được đánh giá cao.

Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" được tổ chức chủ yếu ở cơ sở với không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng - Ảnh 4.

Tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người cho công nhân lao động. Ảnh: Hoàng Triều

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng - Ảnh 5.

Ngoài ưu đãi về giá khi mua hàng tại phiên chợ, người lao động còn được tham gia nhiều chương trình khuyến mãi và tặng quà đến từ các gian hàng. Ảnh: Hoàng Triều

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tiếp tục duy trì và mở rộng, hiệu quả lớn, sức lan tỏa mạnh. "Chuyến bay Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn", "Chuyến xe Công đoàn" tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt của Tết Bính Ngọ 2026, được nâng tầm cả về tính nhân văn, quy mô và chất lượng phục vụ. "Bữa cơm Tất niên Công đoàn" được triển khai rộng khắp, đầm ấm, chất lượng, là hoạt động gắn kết giữa ĐV, NLĐ, công đoàn và người sử dụng lao động.

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tiếp được tổ chức tập trung ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam và cấp tỉnh, ngành, khu công nghiệp.

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng - Ảnh 6.

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tiếp tục duy trì và mở rộng, hiệu quả lớn, sức lan tỏa mạnh. Ảnh: Hoàng Triều

Tại cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tiếp được tổ chức tại TPHCM trong 3 ngày (từ ngày 30-1 đến 1-2-2026) với quy mô 124 gian hàng của 87 doanh nghiệp, đơn vị, thu hút khoảng 10.000 lượt ĐV, NLĐ tham gia.

Tại cấp tỉnh, ngành, khu công nghiệp, các địa phương, đơn vị đã tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tiếp, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp với mức giảm giá từ 10 - 50%.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia, chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tuyến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức năm thứ 3.

Đối tượng tham gia là đoàn viên Công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam.  Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến cho 250.000 đoàn viên trên cả nước, mỗi phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Sau hơn 1 tháng triển khai đã thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập chương trình, phục vụ thành công 215.000 lượt mua sắm trực tuyến, với tổng số tiền đạt gần 110 tỉ đồng, hoàn thành gần 90% chỉ tiêu đề ra.

Hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của đoàn viên trong dịp Tết gồm lương thực, thực phẩm; đồ uống; gói quà, giỏ quà Tết; đồ trang trí và sản phẩm liên quan đến ngày Tết; may mặc, hóa phẩm, điện tử, gia dụng…

Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia chương trình đã giảm giá sâu nhiều sản phẩm và hỗ trợ miễn phí vận chuyển với tổng số tiền lên đến trên 50 tỉ đồng.

Tin liên quan

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết

(NLĐO)- 6 giờ 30 phút sáng, 74 chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đưa hơn 3.000 đoàn viên, người lao động và người thân từ TPHCM về quê đón Tết

Háo hức về quê đón Tết trong niềm vui sum vầy

Hàng chục chuyến bay, chuyến xe đã đồng loạt khởi hành, đưa hàng ngàn công nhân - lao động về quê đón Tết

Tết ấm áp của người lao động khó khăn

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp Công đoàn triển khai với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

