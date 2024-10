Chờ ngày đẹp để sinh mổ, thai phụ bất ngờ khi con nặng gần 6 kg

Thai phụ 34 tuổi, mang thai lần 3 đến Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội) để khám và chọn ngày đẹp để sinh mổ. Khám cho bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, cho biết thời điểm vào viện, thai đã được 39 tuần 2 ngày, trọng lượng quá lớn.

Bác sĩ siêu âm thai cho thai phụ

Thai phụ cho biết suốt thai kỳ rất ít đi khám thai, chưa xét nghiệm sàng lọc đánh giá các nguy cơ như tiền sản giật, đái tháo đường...



Theo bác sĩ Phương, bản thân thai phụ cũng không biết mình mang thai trên tử cung đã có vết mổ đẻ cũ đồng nghĩa với việc không lường được những nguy hiểm có thể gặp phải do tình trạng này gây ra như: Rau cài răng lược, rau tiền đạo, nguy cơ chảy máu trong khi mang thai và trong lúc mổ lấy thai, nguy hiểm nhất là nứt sẹo vết mổ, vỡ tử cung. Do đó, sản phụ mang thai tới hơn 39 tuần, thai to nhưng vẫn cố chờ đến ngày đẹp để mổ đẻ.

Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng thai phụ, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay, phòng nguy cơ biến chứng có thể gặp phải.

Bé gái sơ sinh chào đời nặng gần 6 kg

Bé gái nặng 5,9 kg chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ, được theo dõi sát sao đề phòng trường hợp hạ đường huyết sau sinh. Đây là bé sơ sinh nặng cân nhất các bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 từng đón thành công.

Theo các bác sĩ sản khoa, thai quá lớn là mối lo cho cả mẹ và bé. Khi "bà bầu" tăng cân nhiều và thai nhi to cần lưu ý khám thai định kỳ, theo dõi sát sức khỏe mẹ và bé. Chú ý theo dõi đường huyết, huyết áp, đo tim thai, các dấu hiệu như phù, tăng huyết áp, xét nghiệm nước tiểu. Cần tới bệnh viện ngay khi nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng cân hơn 1 kg/1 tuần.