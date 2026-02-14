HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Video

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết

Ngọc Giang

(NLĐO)- Những ngày giáp Tết, chợ quê An Nhứt họp giữa cánh đồng lúa, rộn ràng mua bán, ẩm thực dân dã như ốc luộc, bánh xèo, thu hút người dân, du khách

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết, giữa cánh đồng lúa xanh mướt ở An Nhứt (xã Long Điền, TPHCM), một phiên chợ quê lại rộn ràng họp trên con đường nhỏ men theo bờ kênh. Không nhà lồng khang trang, không những dãy sạp cố định, chợ trải dài giữa đồng, bốn bề là lúa non đung đưa trong gió, tạo nên khung cảnh mộc mạc mà đầy sức sống

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Khoảng 4 giờ chiều những ngày cuối tuần, khi nắng bắt đầu dịu, người dân đã tất bật dựng sạp. Những dây lồng đèn đỏ được treo lên nổi bật giữa màu xanh mênh mang của ruộng lúa.

VIDEO: Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Trên bàn tre, mâm bánh tét, bánh ít, mứt gừng, mứt dừa, khô cá, dưa món… được bày biện gọn gàng, thơm nức mùi Tết. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói khiến không gian vốn yên ả của đồng quê bỗng chốc náo nhiệt.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Chợ quê An Nhứt còn hấp dẫn bởi khu ẩm thực dân dã đậm chất miền quê. Những nồi ốc luộc nghi ngút khói, dĩa ốc xào sả ớt thơm lừng; bánh xèo vàng ruộm đổ ngay tại chỗ; bắp nướng, khoai nướng thơm lừng trong chiều gió đồng… níu chân du khách.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Mọi người quây quần bên những bộ bàn ghế tre giản dị, vừa thưởng thức món ngon vừa ngắm cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Người lớn thong thả chọn vài món đặc sản quê nhà, trẻ nhỏ ríu rít, tò mò ngắm những món đồ chơi dân gian đủ sắc màu. Một góc khác, nồi bánh tét nghi ngút khói, củi lửa bập bùng gợi nhớ cái Tết xưa nơi làng quê Nam Bộ

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Chợ quê An Nhứt còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi người ta tìm lại ký ức tuổi thơ và cảm nhận rõ nhịp đập của mùa xuân đang về. Nhiều du khách từ trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận tìm đến để trải nghiệm không khí Tết giữa đồng nội.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 8.

Họ thích thú chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ bên ruộng lúa, bên những gian hàng mộc mạc, một nét riêng hiếm thấy giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 9.

Khi mặt trời dần khuất sau rặng cây xa xa, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng, phiên chợ càng thêm đông vui. Những chiếc giỏ xách đầy ắp quà Tết, những cái bắt tay, lời chúc năm mới an lành vang lên rộn rã. Gió đồng mang theo hương lúa non và mùi bánh tét mới vớt, hòa quyện thành hương vị rất riêng của Tết quê.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết - Ảnh 10.

Giữa mênh mang đồng lúa, chợ quê An Nhứt trở thành điểm hẹn mỗi độ xuân về. Không chỉ góp phần quảng bá nông sản, đặc sản địa phương, phiên chợ còn gìn giữ hồn quê và kết nối cộng đồng

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố

(NLĐO) - Phiên "Chợ quê ngày Tết" tại Cà Mau tái hiện sinh động không gian Tết truyền thống với bánh tét, trò chơi dân gian…

Rủ nhau đi chợ quê ngày Tết ở làng cổ ngàn năm tuổi

(NLĐO)- Đến làng cổ Đông Sơn ngàn năm tuổi ở Thanh Hóa dịp Tết Bính Ngọ 2026, du khách sẽ được sống lại trong ký ức xưa từ những gian hàng chợ quê mộc mạc

TẠP BÚT: Ký ức chợ quê

Tôi ở làng Phú Vang, nay thuộc xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trước đây, làng chỉ có trường tiểu học sơ cấp.

không gian văn hóa đất đỏ chợ quê khu ẩm thực chợ quê An Nhứt Long Điền chợ giữa cánh đồng
