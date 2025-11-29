Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm thanh niên chém 2 người ở Đồng Nai

Ngày 29-11, Công an xã Thống Nhất (Đồng Nai) đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Riêng một đối tượng do chưa đủ tuổi nên được cho tại ngoại.

Các đối tượng bị tạm giữ và hung khí liên quan

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung T. (18 tuổi), Nguyễn Minh T. (19 tuổi), Nguyễn Hùng C. (17 tuổi), Hồ Thành C. (16 tuổi), Lê Tuấn K. (16 tuổi, cùng ngụ xã Định Quán); Phạm Đức K. (16 tuổi), Vũ Nguyễn T.T. (17 tuổi, cùng ngụ xã La Ngà).

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 23-11, Nguyễn Tấn Kh. (17 tuổi, ngụ xã Thống Nhất) cùng Phạm Minh T. (17 tuổi, ngụ xã Bình Lộc) đang đi tìm quán ăn thì gặp nhóm của Nguyễn Trung T.

Cho rằng Kh. và T. "nhìn đểu" nên nhóm của Nguyễn Trung T. đi trên 3 xe mô tô truy đuổi cùng hung khí.

Bị đuổi kịp, Kh. và T. bị nhóm của Trung T. dùng dao, rựa mang sẵn trong người chém vào chân, tay gây thương tích.

Nhận tin báo, công an xã xuống ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy tìm các đối tượng.

Biết không thể thoát tội, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình.