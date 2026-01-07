Ấm áp Chợ Tết Công đoàn trực tuyến 2026

Trong hai ngày 6 và 7-1, Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân, TP HCM đã trao 50 voucher và hướng dẫn đoàn viên, người lao động mua sắm trực tuyến tại Chợ Tết Công đoàn trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Trong số hàng chục lao động tự do được tặng voucher (trị giá 500.000 đồng) đợt này, nhiều tài xế xe ôm, xe công nghệ lần đầu được trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại Chợ Tết Công đoàn.

Nghiệp đoàn xe ôm, công nghệ quận Bình Tân hướng dẫn đoàn viên, người lao động mua hàng tại Chợ Tết Công đoàn trực tuyến

Chị Huỳnh Ngọc Hạnh (tài xế Grab) cho biết khi nhận voucher, chị được nghiệp đoàn hướng dẫn truy cập link mua hàng, đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại đăng ký trước đó và bắt đầu lựa chọn sản phẩm mua sắm.

"Có khá đa dạng mặt hàng tại phiên chợ trực tuyến, sau khi cân nhắc, tôi chọn mua bộ dụng cụ bếp mình muốn mua từ lâu, trị giá đúng 500.000 đồng, được miễn phí giao hàng tận nơi. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, không bị trục trặc gì nên tôi rất vui và hài lòng với trải nghiệm lần này"- chị Hạnh chia sẻ.

Người lao động có trải nghiệm tốt khi mua sắm trực tuyến

Chị Hạnh là mẹ đơn thân và đang ở trọ. Mỗi ngày chị chạy xe liên tục hơn 10 giờ, để đạt mức thu thập 400.000 đồng - 500.000 đồng/ngày. Với nguồn thu duy nhất này, chị để trang trải các chi phí sinh hoạt, chi phí học tập cho con và tiết kiệm một phần nhỏ để con có cơ hội học lên đại học.

Vì vậy, chị luôn cố gắng tiết kiệm, mỗi chi tiêu đều cân nhắc kỹ và rất quý phần quà mà tổ chức Công đoàn trao tặng.

Không riêng chị Hạnh, hầu hết đoàn viên của nghiệp đoàn đã được hỗ trợ tận tình trong quá trình mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn, giúp họ có trải nghiệm tốt nhất và chọn được những món hàng ưng ý.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch nghiệp đoàn chia sẻ: "Được tham gia Chợ Tết sớm, ai cũng rất vui. Sự hỗ trợ kịp thời và đầy nghĩa tình này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên dịp Tết đến xuân về, mà còn là nguồn động viên to lớn để anh chị em yên tâm lao động"

Người lao động vui vẻ khi được tặng voucher miễn phí và hỗ trợ mua sắm trực tuyến

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, sẽ có 200.000 đoàn viên, lao động được tặng voucher để mua sắm Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 trực tuyến. Trong đó, tại TP HCM khoảng 16.000 người hưởng thụ chương trình này.

Người lao động được tặng voucher có thể tải app Chợ Công đoàn hoặc truy cập website https://chotet.congdoan.vn để mua sắm trong thời gian từ ngày 5-1 đến hết ngày 4-3 (tạm nghỉ bán hàng trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026)

Hiện trên phiên chợ Tết trực tuyến có khoảng 2.000 mặt hàng đang được bày bán với giá bán thấp hơn thị trường ít nhất là 5%, có mặt hàng là 7%.