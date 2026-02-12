HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết

Thanh Nga - Huỳnh Như - Thảo Nguyễn (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO)- 6 giờ 30 phút sáng, 74 chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đưa hơn 3.000 đoàn viên, người lao động và người thân từ TPHCM về quê đón Tết

LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Lễ khởi hành Chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân năm 2026" vào sáng 12-2 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM và Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương để tiễn công nhân về quê đón Tết.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - thăm hỏi, tặng quà cho công nhân trước giờ khởi hành

Chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo thành phố. Tại điểm khởi hành Cung Văn hóa Lao động TPHCM có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Tại điểm khởi hành Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu chúc Tết người lao động tại chương trình

Nhiều dấu ấn trong lòng đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết nhiều năm qua, các chương trình "Chuyến xe nghĩa tình", "Chuyến xe mùa Xuân", "Tấm vé nghĩa tình", "Chuyến xe Công đoàn" là các hoạt động thường niên rất có ý nghĩa của Công đoàn TPHCM mỗi khi Tết đến Xuân về dành cho đoàn viên, người lao động. 

Đây là những hoạt động riêng có của Công đoàn TPHCM, có sức lan tỏa và để lại nhiều dấu ấn trong đoàn viên, người lao động.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 3.

Đoàn viên, người lao động tham dự lễ khởi hành

Theo ông Bùi Thanh Nhân, TPHCM hiện nay có quy mô đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở chiếm hơn 1/4 cả nước. 

Trong hơn 2,3 triệu đoàn viên có khoảng 60% là anh chị em công nhân lao động từ các địa phương khác đến TPHCM sinh sống, học tập và làm việc. Đa số có cuộc sống tốt hơn nhưng cũng còn nhiều anh chị em còn khó khăn, trăn trở, nhất là khi Tết đến Xuân về.

Hoạt động Công đoàn TPHCM đã luôn bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thường trực Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công đoàn TPHCM đã tập trung nguồn lực để chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 4.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - tặng quà cho người lao động

Tết Nguyên đán 2026, cùng với sự chung tay của 146 Công đoàn phường, xã, đặc khu; hơn 20.000 Công đoàn cơ sở, Công đoàn TPHCM đã rà soát, chăm lo cho 350.000 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng Chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân năm 2026" sẽ đưa hơn 3.000 đoàn viên, người lao động và người thân đang làm việc ở TPHCM về quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc sum họp bên gia đình.

Công đoàn Thành phố mong muốn những chuyến xe, những tấm vé này không chỉ đưa các anh chị về quê mà còn mang theo những tình cảm ấm áp, sự động viên và niềm tin từ tổ chức Công đoàn. 

"Và tôi cũng mong rằng, sau những giây phút sum họp đầm ấm bên gia đình, tất cả anh chị em đoàn viên, người lao động chúng ta sẽ quay trở về làm việc đúng thời gian quy định, ra sức thi đua lao động, sản xuất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, doanh nghiệp" - ông Bùi Thanh Nhân gửi gắm.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 5.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM, LĐLĐ TPHCM thăm hỏi, dặn dò công nhân trước khi lên xe

Bịn rịn trước giờ khởi hành

Tại lễ khởi hành, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các lãnh đạo thành phố, thường trực LĐLĐ TPHCM đã chúc Tết, thăm hỏi ân cần, tiễn người lao động lên xe đồng thời dặn dò họ về quê đón Tết an toàn, ấm áp bên gia đình, người thân.

Sau những phút giây bịn rịn, 66 chuyến xe tại 2 điểm xuất phát đã lăn bánh đưa công nhân lao động về các tỉnh miền Trung và Miền Bắc đón Tết.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 6.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm hỏi gia đình người lao động

Lần đầu tiên về trên Chuyến xe Công đoàn, chị Trần Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH Theodore Alexander HCM (Khu chế xuất Linh Trung II, phường Tam Bình) xúc động trước tình cảm đặc biệt của lãnh đạo thành phố dành cho người lao động. 

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái đang tuổi đi học tại TP HCM, với thu nhập 7-8 triệu đồng mỗi tháng, chị Hồng cho biết chỉ đủ trang trải tiền trọ, học hành và sinh hoạt tối thiểu cho hai mẹ con, hầu như không có khoản tích lũy.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 7.

Lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn công nhân về quê đón Tết

Sau trận lũ hồi tháng 11-2025, căn nhà nhỏ của gia đình ở Gia Lai bị hư hỏng nặng. Vì không thể nghỉ việc để về quê trong lúc kinh tế eo hẹp, chị đành nhờ người thân dọn dẹp, che chắn tạm. Suốt nhiều tháng qua, chị chỉ có thể hỏi thăm tình hình qua điện thoại, mong sớm có dịp trở về để xem lại nhà cửa và thăm mẹ già.

Vì vậy, biết được Công đoàn hỗ trợ vé để hai mẹ con về quê đón Tết, chị gần như thức trắng đêm vì nôn nao chờ ngày lên đường. 

"Tôi chỉ mong được về thăm mẹ và xem lại căn nhà sau trận lũ. Nếu tự lo tiền vé, chắc hai mẹ con còn phải cân nhắc nhiều. Với tôi, được về nhà dịp Tết là điều quan trọng nhất" – chị Hồng chia sẻ.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 8.

Niềm vui trên những Chuyến xe Công đoàn

Dịp này, tại 2 điểm tổ chức lễ khởi hành, LĐLĐ TPHCM đã trao hơn 700 phần quà cho đoàn viên, người lao động và lì xì cho 200 thiếu nhi là con đoàn viên về cùng cha mẹ trên các Chuyến xe Công đoàn.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiễn công nhân tại điểm khởi hành Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương

Cũng trong sáng ngày 12-2, tại phường Bà Rịa, TPHCM 8 chuyến xe khác của Chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân năm 2026" của LĐLĐ TPHCM cũng đồng loạt xuất phát đưa đoàn viên, lao động về quê đón Tết.

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 10.

Lãnh đạo Thành phố, LĐLĐ TPHCM tiễn công nhân về quê đón Tết tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương

Sáng cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, lễ tiễn chương trình "Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026" đã diễn ra trong không khí ấm áp.

Chương trình do Thành Đoàn TPHCM, LĐLĐ TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân tổ chức nhằm giúp công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Năm nay, ban tổ chức trao tặng 2.000 vé xe miễn phí kèm 2.000 phần quà Tết cho công nhân, người lao động trên 14 tuyến xe về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung.


Lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn công nhân về quê ăn Tết - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - chúc Tết, trao quà động viên công nhân, lao động trước giờ lên xe về quê


Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 11.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 12.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 13.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 14.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 15.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 16.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 17.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 18.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 19.
Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết - Ảnh 20.

Lãnh đạo TPHCM tiễn công nhân về quê đón Tết


