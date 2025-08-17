HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cho thuê nhà không khai báo thuế bị xử lý thế nào?

Thy Thơ - Sơn Nhung

(NLĐO) - Cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng, thậm chí cho thuê cả kho xưởng… đang là nguồn thu nhập đáng kể của không ít người dân.

Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải ai cũng thực hiện nghĩa vụ thuế đúng và đủ. Một bộ phận còn thản nhiên lách luật hoặc phớt lờ hoàn toàn chuyện kê khai.

Cho thuê nhà nhưng "quên" kê khai thuế

Ông Thanh (ngụ phường Xuân Hòa, TP HCM) sở hữu hai căn hộ chung cư, cho thuê mỗi căn 12 triệu đồng/tháng. Tính ra, mỗi năm ông bỏ túi gần 290 triệu đồng, gấp gần ba lần mức doanh thu miễn thuế. Thế nhưng, khi được hỏi về việc kê khai, ông thẳng thắn: "Không khai thì không phải đóng thuế, vậy thôi!".

Trường hợp bà Thủy ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng tương tự. Bà có căn nhà ở TP HCM, đang cho thuê giá 20 triệu đồng/tháng. Dù thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, bà vẫn không kê khai. 

"Tôi già rôi, ngoài tiền cho thuê nhà để chi tiêu hằng tháng, không có thu nhập nào khác nên cũng không nghĩ phải đóng thuế" - bà phân trần. 

Qua ghi nhận của phóng viên, không ít người cho rằng cho thuê nhà không phải "kinh doanh" nên không cần đóng thuế. 

Ông Thanh Hoàng (phường An Lạc, TP HCM) có dãy phòng trọ cho công nhân thuê, trung bình thu hơn 12 triệu đồng/tháng. Ông nói: "Có tháng khách vào ít, có tháng đông, tôi cũng không biết kê khai thế nào nên… thôi luôn".

Theo khoản 1, điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC, cá nhân cho thuê tài sản có ba cách khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN): khai theo từng kỳ thanh toán, khai theo năm dương lịch, hoặc khai gộp nhiều hợp đồng nếu cùng cơ quan thuế quản lý. Người có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế.

Nghĩa vụ thuế khi cho thuê nhà: Những điều cần biết để tránh rắc rối - Ảnh 2.

Cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng đang là nguồn thu nhập đáng kể của không ít người dân.

Tuy nhiên, với những trường hợp doanh thu vượt ngưỡng, phải có nghĩa vụ khai và nộp thuế. Thuế suất hiện hành là 10% trên tổng doanh thu, gồm 5% TNCN và 5% thuế giá trị gia tăng.

Dù vậy, nhiều người vẫn cố tình "lách" bằng cách khai thấp hơn thực tế, hoặc "im lặng" luôn, hy vọng không bị cơ quan thuế phát hiện.

Xử phạt và truy thu nếu cho thuê nhà nhưng không kê khai 

Trước thực tế đó, Cục Thuế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, cho biết đơn vị đã chỉ đạo các chi cục phối hợp với UBND phường, xã, ban quản lý chung cư, thậm chí công an khu vực để rà soát tình hình cho thuê nhà trên địa bàn. Thông tin từ khai báo tạm trú của người thuê cũng được sử dụng để xác minh doanh thu thực tế. "Khi phát hiện trường hợp né thuế, chúng tôi phối hợp chính quyền địa phương xác định đúng doanh thu, tiến hành xử phạt và truy thu. Ai vi phạm nghiêm trọng sẽ bị chuyển hồ sơ cho công an" - ông Dũng nói.

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người kê khai thiếu dẫn đến nộp thiếu thuế sẽ bị phạt 20% số tiền thiếu. Trường hợp không kê khai, mức phạt từ 2 - 25 triệu đồng, tùy thời gian và mức độ vi phạm. Nếu số tiền trốn thuế lớn và hành vi có dấu hiệu hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm.

Một cán bộ thuế chia sẻ số tiền thuế thu từ hoạt động cho thuê nhà không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn góp phần bảo đảm công bằng xã hội. "Người làm công ăn lương bị khấu trừ thuế ngay khi nhận lương, còn người cho thuê nhà thu nhập hàng trăm triệu đồng mà không kê khai thì rõ ràng là bất công" - vị này nói.

Thực tế, nhiều chủ nhà "quên" kê khai vì tâm lý nghĩ rằng cơ quan thuế không để ý hoặc vì… chưa từng bị kiểm tra. Nhưng với động thái siết quản lý hiện nay, câu chuyện "vô tư" cho thuê mà không đóng thuế có thể sớm chấm dứt. 

Cơ quan thuế khuyến cáo người cho thuê nhà cần tìm hiểu kỹ quy định, chủ động kê khai đúng, đủ, đúng hạn. Bởi, nếu để đến lúc bị phát hiện, số tiền phải nộp sẽ không chỉ là thuế mà còn cả tiền phạt, tiền chậm nộp, có khi cao hơn nhiều so với nghĩa vụ ban đầu.


Tin liên quan

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào?

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào?

(NLĐO) – Cơ quan thuế sẽ phối hợp với công an và chính quyền các phường, xã để xác định chính xác doanh thu đối với người cho thuê nhà kê khai không trung thực.

Kiến nghị tạm hoãn thu thuế cho thuê nhà

(NLĐO) - Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), vừa có văn bản đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, tạm hoãn chưa áp dụng Thông tư 40/2021/TT-BTC trong năm 2021, để hỗ trợ cho người có nhà cho thuê và cũng là hỗ trợ gián tiếp cho người thuê nhà vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổng cục Thuế lên tiếng về quy định thu thuế cho thuê nhà

(NLĐO)- Theo Tổng cục Thuế, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.

hộ kinh doanh thuế thu nhập cá nhân cơ quan thuế quản lý thuế chính sách thuế cho thuê nhà cho thuê mặt bằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo