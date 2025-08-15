Hộ kinh doanh chờ gỡ vướng chính sách thuế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hộ kinh doanh chờ gỡ vướng chính sách thuế

THANH NHÂN

Nhiều hộ kinh doanh tại TP HCM vẫn đang gặp khó khăn khi phải áp dụng chế độ kê khai thuế mới thay cho thuế khoán

Nghị định 70/2025 và Thông tư 32/2025/TT-BTC (quy định hộ, cá nhân kinh doanh doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên trong các lĩnh vực ăn uống, lưu trú, siêu thị, bán lẻ… phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền) đã có hiệu lực hơn 2 tháng. Song đến nay, chị N.T.T, chủ một nhà hàng nhỏ ở TP HCM, vẫn loay hoay với việc hạch toán doanh thu và cân đối chi phí.

Áp lực kê khai từ củ gừng, trái tắc

Chị T. cho biết trước đây, mọi thứ chỉ cần ghi sổ đơn giản, tính toán trên giấy nhưng nay phải có hóa đơn, chứng từ.

"Bây giờ không chỉ thịt, cá, rau mới cần hóa đơn. Ngay cả củ gừng, trái tắc, chai nước mắm hay gói bột ngọt cũng phải có hóa đơn hoặc giấy tờ đầu vào. Trong khi đó, nếu mua tất cả nguyên liệu ở siêu thị thì giá cao hơn nhiều so với ở chợ đầu mối hay chợ lẻ. Khổ nỗi, người bán ở chợ lại không xuất hóa đơn. Tháng rồi, tôi đành mua chỗ có hóa đơn nhưng chi phí đội lên cao quá" - chị T. than thở.

Không chỉ vướng ở khâu đầu vào, việc ghi chép và kê khai cũng khiến chị T. ngày càng áp lực. "Bán hàng cả ngày, tối về lại cặm cụi làm sổ sách, tôi không kham nổi nên buộc phải thuê dịch vụ khai báo thuế, tốn thêm một khoản phí hằng tháng chỉ để bảo đảm kê khai đúng quy định" - chị cho biết.

Hộ kinh doanh chờ gỡ vướng chính sách thuế- Ảnh 1.

Nhiều hộ kinh doanh vẫn loay hoay với quy định kê khai doanh thu và xuất hóa đơn điện tử. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tình cảnh của chị T. không phải cá biệt. Chị T.T.B, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn gần chợ Bình Tây, cũng lúng túng không kém. "Tôi quen bán hàng và nộp thuế khoán nhiều năm. Giờ nghe kê khai doanh thu, chi phí, hóa đơn chứng từ… là thấy rối, không biết bắt đầu từ đâu cho đúng" - chị B. bày tỏ.

Nhiều hộ kinh doanh khác cho biết trở ngại lớn nhất của họ là sự phức tạp trong việc chuẩn bị hóa đơn, chứng từ các mặt hàng nhỏ lẻ, thường được mua từ nhiều nguồn, nhất là chợ truyền thống. Họ cũng chưa được tập huấn cụ thể, thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ thuế nên lo ngại dễ mắc sai sót và bị xử phạt.

Theo những hộ này, áp lực lớn nhất không nằm ở chuyện thuế cao hơn (vì thuế giờ tính trên doanh thu thực) mà ở thủ tục đôi lúc phức tạp, đòi hỏi kiến thức về kế toán và thuế, mà phần lớn họ chưa từng được đào tạo.

Hỗ trợ phần mềm kế toán

Cả nước hiện có khoảng 1,5 triệu hộ kinh doanh nộp thuế. Trong đó, nhiều hộ có doanh thu lớn nhưng vẫn đóng thuế theo phương pháp khoán. Bộ Tài chính cho rằng việc chuyển sang kê khai sẽ minh bạch hóa doanh thu, chi phí, bảo đảm công bằng giữa các loại hình kinh doanh. Tuy nhiên, khi triển khai việc này lại bộc lộ nhiều bất cập.

Để tháo gỡ, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Một trong những điểm mới là nhà nước sẽ cung cấp miễn phí nền tảng số cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ, nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh; tích hợp phần mềm kế toán có thể kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kèm dịch vụ chữ ký số. Ngoài ra, các đơn vị này sẽ được đào tạo miễn phí về quản trị DN, kế toán, thuế, nhân sự.

Theo giới chuyên môn, yêu cầu kê khai minh bạch doanh thu, chi phí là xu hướng tất yếu để bảo đảm công bằng về thuế, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Song, điều quan trọng là cần có lộ trình phù hợp, hỗ trợ mạnh mẽ để các hộ làm quen.

"Để đi vào cuộc sống, quy định mới cần giúp giảm gánh nặng thủ tục, nâng cao năng lực quản trị cho hộ kinh doanh và DN nhỏ, từ đó tạo điều kiện mở rộng quy mô hoặc chuyển đổi thành DN khi đủ điều kiện" - một chuyên gia nhận xét.

Giải pháp được nhiều người đồng tình là hỗ trợ phần mềm ghi chép thu chi miễn phí, tính toán tự động các chỉ tiêu thuế, đồng thời giảm yêu cầu chứng từ với chi phí nhỏ lẻ, đơn giản hóa hồ sơ kê khai và tăng hỗ trợ trực tuyến. "Nếu được thông qua, nghị định mới sẽ giải quyết một phần khó khăn, nhất là khâu chứng từ nhỏ lẻ. Cần tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại địa phương, vì nhiều hộ kinh doanh chưa quen công nghệ, hướng dẫn online thôi là chưa đủ" - chuyên gia trên nêu ý kiến.

Theo TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, việc nhà nước đầu tư phần mềm kế toán miễn phí cho hộ kinh doanh và DN nhỏ là bước tiến quan trọng. Bởi lẽ, hiện nay, tất cả cá nhân, tổ chức kinh doanh đều phải kê khai thuế, góp phần tạo sự minh bạch và chống hàng giả, hàng nhái.

Ông Điền đề xuất nên có lộ trình bỏ hẳn thuế khoán, vì nếu tiếp tục duy trì sẽ khiến một bộ phận hộ kinh doanh giấu doanh thu, dẫn đến tiêu cực và khó kiểm soát chất lượng hàng hóa. Ông gợi ý: "Bộ Tài chính cần ban hành quy định kê khai đơn giản hơn đối với DN, thiết kế phần mềm có mẫu sẵn, dễ sử dụng, chỉ cần nhập thông tin mua gì, bán gì, doanh thu bao nhiêu, hệ thống sẽ tự tính thuế".

TS Điền nhấn mạnh để hộ kinh doanh yên tâm chấp hành quy định, cần có một chế độ kế toán riêng, đơn giản, đi kèm phần mềm thân thiện, dễ sử dụng. Điều này giúp họ giảm bớt gánh nặng thủ tục, còn nhà nước bảo đảm nguồn thu ngân sách, chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả. 

Phân định rõ doanh nghiệp với hộ kinh doanh

Luật sư Trần Xoa, Công ty Luật Minh Đăng Quang, nhìn nhận để đưa vào khuôn khổ kê khai thuế minh bạch, cần phân định rõ ràng giữa DN và hộ kinh doanh. Thực tế, không ít hộ kinh doanh có doanh thu vượt xa nhiều DN nhưng lâu nay quen hoạt động tự do, nên khi áp dụng quy định mới sẽ gặp lúng túng. "Tôi từng trao đổi với hơn 1.000 hộ kinh doanh, có hộ doanh thu hơn chục tỉ đồng mỗi tháng nhưng hoàn toàn không biết kê khai thuế. Muốn họ hợp tác thì phải mềm mỏng, kiên trì và làm bài bản" - ông nói.

Theo ông Xoa, để hộ kinh doanh thực sự đi vào nền nếp, việc cung cấp phần mềm kế toán phải gắn với hướng dẫn cụ thể, "cầm tay chỉ việc" trong suốt quá trình làm quen. Việc này cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế cơ sở, UBND phường - xã, đại lý thuế, công ty kế toán và cả các tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

Ông Xoa nhấn mạnh: "Người dân đã quen sử dụng điện thoại thông minh nên việc tập huấn, hướng dẫn lập hóa đơn, ghi sổ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Khi có hóa đơn, cơ quan thuế mới thu đúng, thu đủ và chống thất thu ngân sách".

Luật sư này cho rằng nên triển khai thành một "phong trào lớn" kéo dài khoảng 3 tháng, với sự chỉ huy thống nhất và nhiều lực lượng cùng tham gia. Việc này không chỉ giúp phổ biến kỹ năng, mà còn tạo nên tâm thế sẵn sàng cho hộ kinh doanh bước vào giai đoạn quản lý mới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo