HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Cơ quan thuế sẽ phối hợp với công an và chính quyền các phường, xã để xác định chính xác doanh thu đối với người cho thuê nhà kê khai không trung thực.

Cục Thuế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cho thuê nhà tự kê khai, nộp thuế 10% trên doanh thu - Ảnh 1.

Cá nhân làm thủ tục tại trụ sở Thuế TP HCM

Theo Cục Thuế, hiện nay vẫn còn tình trạng một số hộ và cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

TIN LIÊN QUAN

Do đó, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về các hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, hoặc dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế khi cho thuê nhà, văn phòng hay dịch vụ lưu trú, Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cá nhân cho thuê nhà phải kê khai thuế theo từng hợp đồng hoặc kê khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê nằm trên địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

Luật Quản lý thuế cũng quy định cá nhân cho thuê nhà phải khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ thanh tra của Thuế TP HCM cho biết hiện nay, các hộ và cá nhân cho thuê nhà phải tự kê khai, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế.

Theo đó, người cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế 10% trên doanh thu, bao gồm 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số cá nhân kê khai doanh thu cho thuê nhà không trung thực nhằm giảm số tiền thuế phải nộp. 

Khi phát hiện gian lận, cơ quan thuế sẽ phối hợp với công an và chính quyền các phường, xã để khảo sát thực tế, xác định đúng doanh thu, đồng thời xử phạt và truy thu thuế đối với các hộ, cá nhân vi phạm.

Tin liên quan

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp với hàng hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7-8, theo giờ Washington D.C.

Lo xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng

Xuất khẩu thủy sản năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2024

Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ đề cập, tháo gỡ những "điểm nghẽn" nào?

(NLĐO)- Cơ quan soạn thảo đề xuất 9 nội dung sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung trong dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi).

nộp thuế Thuế TP HCM thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng cho thuê nhà Cục Thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo