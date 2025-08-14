Cục Thuế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cá nhân làm thủ tục tại trụ sở Thuế TP HCM

Theo Cục Thuế, hiện nay vẫn còn tình trạng một số hộ và cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Do đó, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về các hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, hoặc dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế khi cho thuê nhà, văn phòng hay dịch vụ lưu trú, Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cá nhân cho thuê nhà phải kê khai thuế theo từng hợp đồng hoặc kê khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê nằm trên địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

Luật Quản lý thuế cũng quy định cá nhân cho thuê nhà phải khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ thanh tra của Thuế TP HCM cho biết hiện nay, các hộ và cá nhân cho thuê nhà phải tự kê khai, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế.

Theo đó, người cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế 10% trên doanh thu, bao gồm 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số cá nhân kê khai doanh thu cho thuê nhà không trung thực nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.

Khi phát hiện gian lận, cơ quan thuế sẽ phối hợp với công an và chính quyền các phường, xã để khảo sát thực tế, xác định đúng doanh thu, đồng thời xử phạt và truy thu thuế đối với các hộ, cá nhân vi phạm.