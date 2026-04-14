Cho ý kiến Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cho ý kiến Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai

Văn Duẩn

(NLĐO) - Hôm nay UBTVQH cho ý kiến về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục Phiên họp thứ Nhất, sáng 14-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo của tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XVI.

Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hồ Long

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga cho biết về kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.235 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,3%.

Trong đó, cử tri cho rằng hoạt động của QH thời gian qua đã có nhiều đổi mới thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là những cải tiến trong công tác lập pháp. Các luật, nghị quyết được thông qua đã thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, kiến tạo khuôn khổ pháp lý hiện đại cho giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng; xây dựng hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới, như: Trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga trình bày báo cáo

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã có sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt trong việc giải quyết, trả lời một khối lượng lớn kiến nghị cử tri, nhờ đó một số kiến nghị được xử lý nhanh chóng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, được cử tri đánh giá cao.

Về một số hạn chế và kiến nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, một số quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương khi thực hiện. Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành...

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 cũng nêu rõ, việc triển khai thực hiện kiến nghị của UBTVQH tại các báo cáo giám sát còn chậm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định thay thế Nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản chậm được ban hành, trong khi đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với sinh kế của ngư dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Việc chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành mà còn tác động trực tiếp đến đời sống và sự ổn định của người dân.

Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời để giải quyết cho những người đang hưởng trợ cấp thương binh, đồng thời đủ điều kiện hưởng chế độ mất sức lao động được hưởng hai chế độ trợ cấp. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đối tượng nêu trên, trong khi họ có đóng góp to lớn cho đất nước, cần được bảo đảm chính sách kịp thời.

Quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960-1970, đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ chậm được ban hành. Hiện nay, những giáo viên này đã bước vào giai đoạn tuổi cao, đời sống còn không ít khó khăn, việc khẩn trương xây dựng và ban hành chính sách phù hợp càng trở nên cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

Cho ý kiến thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngoài nội dung nêu trên, trong phiên họp buổi sáng, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Chiều 14-4, dự kiến UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Thủ đô (sửa đổi); cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

UBTVQH cũng cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết dự kiến bổ sung trình QH tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XVI (nếu chuẩn bị kịp hồ sơ, được cơ quan của Quốc hội thẩm tra và bảo đảm đủ điều kiện) về dự thảo Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước.

Tin liên quan

Quốc hội bổ sung vào chương trình việc xem xét lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Quốc hội đã bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chính phủ thông qua hồ sơ lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

120.000 giáo viên mầm non nghỉ việc sau 30 năm công tác chưa được hưởng chế độ

(NLĐO) - Nhiều giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960-1970. Sau 20, 30 năm công tác, những giáo viên này nghỉ việc và chưa được hưởng chế độ, chính sách

ủy ban thường vụ quốc hội tỉnh đồng nai thành lập thành phố Đồng Nai Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo