Cho ý kiến Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai

Tiếp tục Phiên họp thứ Nhất, sáng 14-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo của tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XVI.

Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hồ Long

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga cho biết về kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.235 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,3%.

Trong đó, cử tri cho rằng hoạt động của QH thời gian qua đã có nhiều đổi mới thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là những cải tiến trong công tác lập pháp. Các luật, nghị quyết được thông qua đã thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, kiến tạo khuôn khổ pháp lý hiện đại cho giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng; xây dựng hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới, như: Trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga trình bày báo cáo

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã có sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt trong việc giải quyết, trả lời một khối lượng lớn kiến nghị cử tri, nhờ đó một số kiến nghị được xử lý nhanh chóng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, được cử tri đánh giá cao.

Về một số hạn chế và kiến nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, một số quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương khi thực hiện. Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành...

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 cũng nêu rõ, việc triển khai thực hiện kiến nghị của UBTVQH tại các báo cáo giám sát còn chậm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định thay thế Nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản chậm được ban hành, trong khi đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với sinh kế của ngư dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Việc chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành mà còn tác động trực tiếp đến đời sống và sự ổn định của người dân.

Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời để giải quyết cho những người đang hưởng trợ cấp thương binh, đồng thời đủ điều kiện hưởng chế độ mất sức lao động được hưởng hai chế độ trợ cấp. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đối tượng nêu trên, trong khi họ có đóng góp to lớn cho đất nước, cần được bảo đảm chính sách kịp thời.

Quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960-1970, đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ chậm được ban hành. Hiện nay, những giáo viên này đã bước vào giai đoạn tuổi cao, đời sống còn không ít khó khăn, việc khẩn trương xây dựng và ban hành chính sách phù hợp càng trở nên cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

Cho ý kiến thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngoài nội dung nêu trên, trong phiên họp buổi sáng, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Chiều 14-4, dự kiến UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Thủ đô (sửa đổi); cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

UBTVQH cũng cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết dự kiến bổ sung trình QH tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XVI (nếu chuẩn bị kịp hồ sơ, được cơ quan của Quốc hội thẩm tra và bảo đảm đủ điều kiện) về dự thảo Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo Nghị quyết của QH về cơ chế đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước.