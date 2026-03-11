Cử tri phường Tam Bình -TPHCM kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cử tri phường Tam Bình -TPHCM kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa

Ngọc Quý

(NLĐO) - Cử tri phường Tam Bình kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tại hội nghị tiếp xúc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM khóa mới

Chiều 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Tam Bình, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri  với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 và các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 33.

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tam Bình ngày 11-3

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và định hướng đóng góp nếu được cử tri tín nhiệm. Nội dung chương trình tập trung vào nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng TP HCM phát triển xứng tầm là đầu tàu kinh tế của cả nước...

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 2.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trình bày chương trình hành động

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh quyết tâm thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. 

Ông Tạ Văn Đẹp cũng cho rằng việc hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn thực phẩm là những nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm trong thời gian tới.

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 3.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết các ứng cử viên đặt mục tiêu tăng cường lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cơ sở; tổng hợp kiến nghị của cử tri để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường giám sát và quan tâm giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh như giao thông, môi trường, y tế và giáo dục. 

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 5.
Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 6.
Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 7.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cử tri Lưu Văn Mến (khu phố 25) kiến nghị các đại biểu quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống người dân, đồng thời có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thực hiện tốt các cam kết với cử tri.

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 8.

Đông đảo cử tri phường Tam Bình tham dự hội nghị

Trong khi đó, cử tri Lê Văn Giang (khu phố 85) phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại rạch Gò Dưa, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp cải thiện môi trường, đồng thời tăng cường thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 9.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các ứng cử viên, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết đã tiếp thu nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Bà khẳng định dù trúng cử hay không, các ứng cử viên vẫn nỗ lực thực hiện trách nhiệm, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Trong công tác lập pháp, các đại biểu cần có tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn và hợp lòng dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng cho biết các vấn đề như nhà ở xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được quan tâm. Trong đó, an toàn vệ sinh thực phẩm cần được nhìn nhận ở mức độ liên quan đến an ninh vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm nguồn nước được đánh giá là vấn đề quan trọng, cần có giải pháp căn cơ. Các ý kiến của cử tri tại hội nghị được ghi nhận là xác đáng và sẽ được tiếp thu để hoàn thiện chính sách.

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 10.

5 ứng cử viên HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 33

Cử tri phường Tam Bình kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa - Ảnh 11.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: Bà Diệp Hồng Di - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM; ông Tạ Văn Đẹp - Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Văn Khảm, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI thuộc đơn vị bầu cử số 33 gồm: Ông Phan Tấn Đạt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; ông Mai Hữu Tín - Phó Chủ tịch Thường trực lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư U&I; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình; ông Nguyễn Văn Sang (GS Thượng Sang Thanh) - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TPHCM; ông Lê Văn Sự - Phó Phòng thí nghiệm cơ học đất và vật liệu xây dựng, Bí thư Chi đoàn Công ty CP Tư vấn xây dựng Công trình 625.

Tin liên quan

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM: Sẽ công khai quy hoạch, rút ngắn thủ tục

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM: Sẽ công khai quy hoạch, rút ngắn thủ tục

(NLĐO) - Trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 11 TPHCM đã chia sẻ nhiều cam kết với cử tri.

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM

(NLĐO) - Các cử tri đã đóng góp ý kiến trong rất nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện rõ sự tâm huyết, mong mỏi TPHCM phát triển mạnh mẽ

Cử tri quan tâm định hướng đầu tư của Petrovietnam tại TPHCM

(NLĐO)- Cử tri 2 phường Rạch Dừa và Phước Thắng, TPHCM đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm cũng như chương trình hành động của những người ứng cử

tiếp xúc cử tri TPHCM phường Tam Bình bầu cử rạch Gò Dưa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo