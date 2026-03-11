Cử tri phường Tam Bình -TPHCM kiến nghị xử lý ô nhiễm rạch Gò Dưa

Chiều 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Tam Bình, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 và các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 33.

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tam Bình ngày 11-3

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và định hướng đóng góp nếu được cử tri tín nhiệm. Nội dung chương trình tập trung vào nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng TP HCM phát triển xứng tầm là đầu tàu kinh tế của cả nước...

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trình bày chương trình hành động

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh quyết tâm thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Tạ Văn Đẹp cũng cho rằng việc hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn thực phẩm là những nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm trong thời gian tới.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết các ứng cử viên đặt mục tiêu tăng cường lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cơ sở; tổng hợp kiến nghị của cử tri để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường giám sát và quan tâm giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh như giao thông, môi trường, y tế và giáo dục.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cử tri Lưu Văn Mến (khu phố 25) kiến nghị các đại biểu quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống người dân, đồng thời có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thực hiện tốt các cam kết với cử tri.

Đông đảo cử tri phường Tam Bình tham dự hội nghị

Trong khi đó, cử tri Lê Văn Giang (khu phố 85) phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại rạch Gò Dưa, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp cải thiện môi trường, đồng thời tăng cường thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các ứng cử viên, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết đã tiếp thu nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Bà khẳng định dù trúng cử hay không, các ứng cử viên vẫn nỗ lực thực hiện trách nhiệm, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Trong công tác lập pháp, các đại biểu cần có tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn và hợp lòng dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng cho biết các vấn đề như nhà ở xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được quan tâm. Trong đó, an toàn vệ sinh thực phẩm cần được nhìn nhận ở mức độ liên quan đến an ninh vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm nguồn nước được đánh giá là vấn đề quan trọng, cần có giải pháp căn cơ. Các ý kiến của cử tri tại hội nghị được ghi nhận là xác đáng và sẽ được tiếp thu để hoàn thiện chính sách.

5 ứng cử viên HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 33

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3