Chọn mô hình tài sản số nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Chọn mô hình tài sản số nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Kinh nghiệm từ các mô hình trung tâm tài chính quốc tế cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý.

Ngày 7-11, InnoLab Asia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế TP HCM - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit 2025 - VIS 2025).

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng để phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) theo hướng số hóa toàn diện.

Kinh nghiệm từ các mô hình quốc tế như Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore và Dubai cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý, mà ở năng lực thể chế, khung pháp lý linh hoạt và hệ thống công nghệ tuân thủ được triển khai thống nhất.

Đơn cử, tại Hồng Kông - Trung Quốc, Ủy ban Chứng khoán (SFC) và Cơ quan Tiền tệ (HKMA) đã cho phép phát hành chứng khoán dưới dạng tài sản số từ năm 2023, đồng thời triển khai chương trình thử nghiệm “Ensemble Sandbox” từ năm 2024.

Mô hình nào cho tài sản số trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, thông tin về phát triển tài sản số tại Việt Nam

Đây là một mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp để thử nghiệm các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ blockchain như trái phiếu số, quỹ đầu tư số và tài chính xanh. Chỉ sau 2 năm, tổng giá trị phát hành trên nền tảng blockchain đã đạt hơn 770 triệu USD, trong đó riêng tài sản được mã hóa đạt 94 triệu USD.

Trên cơ sở đó, Việt Nam cần kết hợp linh hoạt giữa chính sách, công nghệ và thị trường để hình thành hệ sinh thái tài chính số đồng bộ.

“TP HCM có thể kế thừa kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế thử nghiệm linh hoạt, giúp doanh nghiệp đổi mới nhưng vẫn bảo đảm quản lý an toàn" - ông Dinh nói.

Ông nhấn mạnh, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, cùng Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đang đặt nền móng thể chế cho giai đoạn phát triển mới của tài chính số Việt Nam.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Will Ross, Giám đốc Marketing và Phân phối Dragon Capital, nhận định Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện.

Theo ông, niềm tin và tính minh bạch của thị trường là yếu tố then chốt thu hút dòng vốn toàn cầu.

Ông dẫn chứng từ chính kinh nghiệm của Dragon Capital trong việc đề xuất xây dựng Quỹ ETF tài sản số đầu tiên tại Việt Nam với sự cố vấn từ VBA, dựa trên các tài sản truyền thống được mã hóa như cổ phiếu và trái phiếu, là minh chứng cho tiềm năng phát triển thị trường vốn minh bạch và số hóa tại Việt Nam.

"Những sáng kiến này nếu được triển khai trong khuôn khổ pháp lý ổn định sẽ giúp TP HCM hình thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, kết nối hiệu quả giữa tài chính truyền thống và kinh tế số" - ông Will Ross nói.

Theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) công bố vào tháng 9-2025, so với các trung tâm hàng đầu khu vực, TP HCM hiện đạt 664 điểm, xếp thứ 95/120 trung tâm tài chính toàn cầu, vượt Bangkok (657 điểm) nhưng còn khoảng cách lớn với Hồng Kông - Trung Quốc (764 điểm) và Singapore (762 điểm).

Tin liên quan

Một nền tảng blockchain Việt Nam được sàn giao dịch tài sản số của Mỹ chấp thuận niêm yết token

Một nền tảng blockchain Việt Nam được sàn giao dịch tài sản số của Mỹ chấp thuận niêm yết token

(NLĐO)- U2U Network giao dịch trên Kraken (Mỹ) từ ngày 17-10, mở đường cho công nghệ Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Bước thử nghiệm tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 26-8, UBND TP Đà Nẵng đã cấp phép cho Basal Pay - dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho du khách quốc tế

Cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam

Khi tài sản số được đưa vào Trung tâm Tài chính quốc tế, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thu hút nguồn vốn lớn từ các tổ chức quốc tế

Singapore tài sản số trung tâm tài chính quốc tế tài sản mã hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo