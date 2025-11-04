HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Cần chính sách ưu đãi, vượt trội tại Trung tâm tài chính quốc tế

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ họp chuyên đề về 8 nghị định liên quan Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 4-11, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ chuyên đề về các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: Đột phá và cơ hội mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Để thực hiện mục tiêu đó, việc dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá về thể chế, là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên cơ sở Nghị quyết số 222 của Quốc hội, Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện cao nhất để đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại phiên họp, Thủ tướng gợi mở một số vấn đề để các đại biểu thảo luận như quy định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với 1 trung tâm, 2 điểm đến; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, giám sát, chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong trung tâm, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, lao động, việc làm, an sinh xã hội, đất đai, môi trường, thương mại. Thủ tướng lưu ý thể chế phải thông thoáng, thực sự là lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút được các nhà đầu tư, nhân lực.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: Đột phá và cơ hội mới - Ảnh 2.

Các thành viên Chính phủ dự phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách, thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là công việc khó. Do đó, Thủ tướng yêu cầu không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội.

Nhấn mạnh khung khổ pháp lý phải đột phá, cạnh tranh, ổn định, nhất quán, đủ sức vận hành Trung tâm phát triển thành công, bền vững, Thủ tướng cho biết các yếu tố này sẽ tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế ngay từ đầu.

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến xây dựng 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các nghị định liên quan đến các cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, đất đai, môi trường, chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Tin liên quan

Nỗ lực đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động

Nỗ lực đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý để sớm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng: Đẩy nhanh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng

(NLĐO)- Việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Hoàn thiện chính sách đất đai cho Trung tâm tài chính quốc tế

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo UBND TP HCM, TP Đà Nẵng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ bản đã tiếp thu đầy đủ các góp ý trước đó của địa phương

TP HCM nhà đầu tư thủ tướng phạm minh chính mô hình tăng trưởng trung tâm tài chính quốc tế lợi thế cạnh tranh
