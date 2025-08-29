Ngày 26-8, UBND TP Đà Nẵng đã cấp phép cho Basal Pay - dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho du khách quốc tế, do Công ty CP AlphaTrue Solutions phát triển - được tham gia sandbox Fintech (thử nghiệm có kiểm soát với mô hình tài chính số mới). Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, đồng thời là Giám đốc dự án Basal Pay, để tìm hiểu rõ hơn dự án chuyển đổi tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép thử nghiệm tại Việt Nam này.

Basal Pay được giới thiệu là dự án thử nghiệm đặc biệt. Ông có thể nói rõ hơn đâu là điểm mới và lợi thế của giải pháp này?

- Ông TRẦN HUYỀN DINH: Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải pháp chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là Travel Rule của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).

Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc Basal Pay

Với Basal Pay, thay vì qua nhiều lớp trung gian, người dùng có thể quy đổi trực tiếp chỉ trong vài giây, chi phí thấp hơn khoảng 30% so với cách truyền thống. Điều quan trọng nhất là dự án được cấp phép thử nghiệm với hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và an toàn.

Vì sao Đà Nẵng được chọn làm nơi thử nghiệm, chứ không phải Hà Nội hay TP HCM?

- Đà Nẵng có lợi thế cả về chính sách lẫn thị trường. Từ các nghị quyết quan trọng - như Nghị quyết 136/2024/QH15, Nghị quyết 55/2024/NQ-HĐND và mới nhất là Nghị quyết 222/2025/QH15 về trung tâm tài chính quốc tế, trong đó nhấn mạnh vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm tài chính - công nghệ trong tương lai và xây dựng các cơ chế đặc thù phù hợp, thành phố đã có những định hướng rõ ràng về phát triển tài chính và đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng còn là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế, phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu đầu tiên của Basal Pay. Không thể không nhắc đến việc thành phố rất cởi mở với đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thử nghiệm.

Vậy đâu là khác biệt lớn nhất của Basal Pay so với các giải pháp thanh toán xuyên biên giới khác?

- Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm ở thị trường quốc tế, sở hữu giấy phép tại nhiều quốc gia và luôn đặt yếu tố tuân thủ pháp lý lên hàng đầu.

Basal Pay tập trung vào nhóm khách hàng là người nước ngoài đến Việt Nam, từ du lịch đến sinh sống và làm việc. Điểm nổi bật là giảm chi phí, rút ngắn thời gian, hạn chế rào cản chuyển đổi ngoại tệ, đồng thời thu hút dòng vốn ngoại tệ qua tài sản mã hóa. Trong khi nhiều quốc gia đã hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số, Việt Nam mới bắt đầu nhưng đây chính là cơ hội để đi nhanh bằng cách áp dụng các chuẩn quốc tế ngay từ đầu.

Dự án hiện chỉ tập trung vào du lịch, Basal Pay có ý định mở rộng sang lĩnh vực khác không?

- Trọng tâm hiện tại của dự án là thử nghiệm trong sandbox. Song song đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để báo cáo định kỳ, đồng thời tham gia cùng Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam xây dựng bộ tiêu chuẩn cho doanh nghiệp trong nước. Trong tương lai, khi hệ sinh thái pháp lý đã hoàn thiện, Basal Pay có thể mở rộng sang nhiều dịch vụ khác, từ thương mại đến đầu tư.

Ông có kỳ vọng Basal Pay sẽ trở thành nền tảng để Việt Nam xây dựng khung pháp lý cho tài sản số?

- Chúng tôi mong Basal Pay sẽ là một hình mẫu của việc đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Fintech. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, UAE hay Hồng Kông (Trung Quốc) đã cho thấy sandbox là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy công nghệ và hình thành những doanh nghiệp tỉ đô. Việt Nam cũng có thể đi theo hướng đó, nếu tận dụng tốt cơ hội từ những thử nghiệm đầu tiên.