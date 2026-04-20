Quốc tế

Chôn xe Mercedes biển số 8888 theo người quá cố, gia đình Trung Quốc gây bão dư luận

Thu Hương

(NLĐO) - Màn tiễn biệt người quá cố bằng chiếc xe Mercedes hơn 4 tỉ đồng ở Trung Quốc gây tranh cãi dữ dội, bị lên án vì lãng phí và ảnh hưởng môi trường.

Theo tờ South China Morning Post, vụ việc diễn ra tại một ngôi làng thuộc TP Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc vào ngày 9-4. 

Đoạn video ghi lại tang lễ của một cụ ông ngoài 70 tuổi đã lan truyền trên mạng xã hội, ghi cảnh một chiếc ô tô thật được đưa xuống hố chôn cùng người đã khuất.

Nguồn tin từ truyền thông cho biết người quá cố là một người đam mê sưu tập xe hơi. Để cha được "an nghỉ", con cái của ông đã quyết định chôn theo một chiếc xe thật thay vì hàng mã.

Chiếc xe là dòng Mercedes-Benz S450L màu đen, có giá trị khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,1 tỉ đồng), mang biển số "8888". Tại địa phương, biển số có bốn chữ số trùng nhau được coi là điềm may mắn và có thể có giá lên tới 250.000 nhân dân tệ (khoảng 940 triệu đồng).

Chôn xe Mercedes biển số 8888 gây bão dư luận ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Chiếc xe Mercedes hơn 4 tỉ đồng với biển số "8888" được dùng làm đồ tuỳ táng.

Hình ảnh từ clip cho thấy một máy xúc nhấc chiếc xe được phủ vải đỏ và thắt ruy băng bên cạnh bia mộ mới dựng. Hàng chục người dân làng cùng hỗ trợ đẩy xe vào mộ và dùng xẻng lấp đất. 

Tờ Xin Huanghe cho biết một người đàn ông trong gia đình sau đó đã tặng phong bao lì xì trị giá 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) cho mỗi người giúp đỡ tại bữa tiệc sau tang lễ.

Khoảnh khắc chiếc Mercedes S450L thật được hạ huyệt cùng người chủ quá cố.

Hành động này đã vấp phải sự phản đối từ dư luận. Nhiều ý kiến lo ngại việc chôn một chiếc xe chưa qua xử lý có thể gây ô nhiễm đất và nước ngầm, đồng thời có khả năng vi phạm các quy định về sử dụng đất.

Luật sư Wang Peng thuộc Công ty Luật Fahuan Bắc Kinh trả lời truyền thông đại lục: "Việc không hoàn thành các thủ tục hủy bỏ đăng ký xe theo quy định có thể dẫn đến các hình phạt hành chính, ngay cả khi chiếc xe là tài sản cá nhân". 

Ông nói thêm, nếu biển số xe là giả, những người liên quan có thể bị tạm giữ hành chính.

Ngày 10-4, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Cục Dân chính địa phương thông báo gia đình họ Jin đã bị khiển trách vì hành vi chôn lấp xe trái phép do mê tín dị đoan.

Gia đình ông Jin đã đưa ra lời xin lỗi công khai. Theo báo chí đại lục, gia đình này có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt, đồng thời phải chi trả chi phí khai quật, dọn dẹp hiện trường và phục hồi sinh thái.

Câu chuyện đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: "Thật nực cười. Họ chỉ quan tâm đến thế giới bên kia mà phớt lờ sự ô nhiễm gây ra cho thế giới của người đang sống".

