Quốc tế

Khói lửa bao trùm tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà ở Trung Quốc trong đêm, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, kinh hoàng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 28-3 trong một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người tử vong cùng 23 người khác bị thương, theo Tân Hoa Xã.

Truyền thông địa phương cho biết hiện trường vụ cháy là một cao ốc kết hợp kinh doanh và khách sạn tại quận Tiểu Điếm, TP Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. 

Theo thông tin ban đầu, khói lửa bùng phát từ một khách sạn, sau đó lan rộng rồi nhanh chóng bao vây cả tòa nhà cao tầng.

Hơn 200 lính cứu hỏa cùng lực lượng cảnh sát, cứu nạn tích cực tham gia dập tắt đám cháy, tìm kiếm người mắc kẹt giữa đám cháy. 

Cơ quan chức năng Trung Quốc thành công khống chế hỏa hoạn sau 2 giờ, hiện nỗ lực khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Tân Hoa Xã thông tin rằng tất cả nạn nhân bị thương đang điều trị ở cơ sở y tế gần nhất.

Cảnh sát địa phương bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhận vụ cháy.

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc phát hiện "vùng đặc biệt" giữa Mặt Trăng và Trái Đất

(NLĐO) - Dữ liệu từ tàu vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc hé lộ giữa Trái Đất và Mặt Trăng có một "khoang trống" bức xạ bí ẩn.

Trung Quốc nỗ lực giảm tải cho học sinh

Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 27-3 ban hành một bộ quy định mới trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng không cần thiết cho học sinh và chấn chỉnh hoạt động giáo dục.

13 giờ ám ảnh trên chuyến bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Anh sau khi hành khách tử vong

(NLĐO) - Một hành khách 60 tuổi tử vong trên chuyến bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Anh, thi thể bà được đặt ở khu bếp suốt hơn 13 giờ khiến bốc mùi tử khí.

