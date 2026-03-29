Khói lửa bao trùm tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 28-3 trong một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người tử vong cùng 23 người khác bị thương, theo Tân Hoa Xã.

Khói lửa bao trùm tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc (nguồn: Pakistan TV)

Truyền thông địa phương cho biết hiện trường vụ cháy là một cao ốc kết hợp kinh doanh và khách sạn tại quận Tiểu Điếm, TP Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.

Cơ quan chức năng Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả tại hiện trường đám cháy. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông tin ban đầu, khói lửa bùng phát từ một khách sạn, sau đó lan rộng rồi nhanh chóng bao vây cả tòa nhà cao tầng.

Hơn 200 lính cứu hỏa cùng lực lượng cảnh sát, cứu nạn tích cực tham gia dập tắt đám cháy, tìm kiếm người mắc kẹt giữa đám cháy.

Cơ quan chức năng Trung Quốc thành công khống chế hỏa hoạn sau 2 giờ, hiện nỗ lực khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Tân Hoa Xã thông tin rằng tất cả nạn nhân bị thương đang điều trị ở cơ sở y tế gần nhất.

Cảnh sát địa phương bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhận vụ cháy.