Chồng dùng dao sát hại vợ và con riêng của vợ rồi nhảy xuống sông tự tử

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ vào chiều 7-10.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 7-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân về việc tại nhà của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983, thuộc khu 13 xã Vĩnh Chân), do mâu thuẫn Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị N.T.P. (SN 1993, là vợ của Sơn) và cháu N.T.Đ. (SN 2017, là con riêng của chị P.) khiến chị P. và cháu Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Sơn bỏ chạy ra ven sông Hồng để lại hung khí, rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời thành lập các tổ công tác chốt chặn, truy tìm Sơn.

Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể Sơn được tìm thấy tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Được biết, Sơn và chị P. làm công nhân, hai người về ở với nhau từ năm 2022.