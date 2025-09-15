HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chống tiểu đường nhờ 3 gram trà xanh mỗi ngày

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Brazil đã chỉ ra một loạt tác dụng sức khỏe của trà xanh, bao gồm khả năng chống bệnh tiểu đường type 2.

Viết trên tạp chí Cell Biochemistry and Function, nhóm tác giả từ Đại học Cruzeiro do Sul và Trường Y khoa Marilia (Brazil) đã chứng minh tác dụng của trà xanh lên các vấn đề về chuyển hóa như béo phì và tiểu đường type 2.

Chống tiểu đường nhờ 3 gram trà xanh mỗi ngày - Ảnh 1.

Trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và giảm cân, theo nghiên cứu mới - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Để nghiên cứu tác dụng của trà xanh đối với bệnh béo phì, nhóm nghiên cứu đã cho chuột ăn chế độ ăn nhiều calo trong 4 tuần, bao gồm chế độ ăn nhiều chất béo và chế độ ăn "kiểu phương Tây" (giàu calo, chất béo bão hòa, đường, thực phẩm chế biến sẵn; ít chất xơ và rau quả).

Sau đó, các con vật được cho bổ sung chiết xuất trà xanh trong vòng 12 tuần với liều lượng tương ứng 500 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Liều lượng này tương ứng với khoảng 3 gram trà xanh mỗi ngày - hoặc 3 tách trà xanh - đối với một người có tầm vóc trung bình, theo nhà nghiên cứu Rosemari Otton từ Đại học Cruzeiro do Sul nói với tờ News Medical.

Kết quả cho thấy trà xanh làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể của chuột béo phì và cải thiện khả năng kiểm soát glucose cũng như độ nhạy insulin, điều giúp chống lại bệnh tiểu đường type 2.

Bên cạnh đó, trà xanh còn giúp bảo vệ cơ bắp ở chuột béo phì, giúp các sợi cơ không những không bị teo mà còn tăng đường kính.

Trà xanh cũng làm tăng biểu hiện của các gene quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose và hấp thụ đường trong cơ bắp, bao gồm Insr, Irs1, Glut4, Hk1 và Pi3k.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cơ chế tác động của trà xanh lên hệ thống chuyển hóa liên quan đến adiponectin, một loại protein do tế bào mỡ sản xuất, có chức năng chống viêm và điều hòa chuyển hóa.

Kết quả này đã giúp lý giải các nghiên cứu dạng quan sát - thống kê trước đây cho thấy trà xanh làm giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều vấn đề chuyển hóa.

trà xanh béo phì tiểu đường type 2 tiểu đường giảm cân
    Thông báo