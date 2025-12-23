"Chốt" ngày ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM vào hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại trụ sở số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM diễn ra sáng 31-12; chính thức đưa Trung tâm đi vào hoạt động, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả.

Văn phòng UBND TPHCM chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM xây dựng phương án di dời trang thiết bị công nghệ thông tin của từng sở, ngành khi điều động công chức và thiết bị đi kèm đến trụ sở trên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa

Khi thực hiện di dời, phải đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn; bố trí các quầy giao dịch, trang thiết bị công nghệ thông tin, truyền thông, đường truyền, hạ tầng mạng để sẵn sàng thử nghiệm. Thời gian hoàn thành trong buổi sáng ngày 27-12.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Các sở, ngành cũng cấp đầy đủ tài khoản trên các Hệ thống phần mềm chuyên ngành cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Về bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, các sở, ban, ngành thực hiện điều động nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đảm bảo về số lượng, chất lượng theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Các trường hợp còn vướng mắc thì thực hiện biệt phái đến làm việc theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TPHCM.

Đối với nhân sự Văn phòng Đăng ký đất đai, trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ vào số lượng hồ sơ phát sinh để chỉ đạo thực hiện biệt phái đủ nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM nhằm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền.

Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng căn cứ vào số lượng hồ sơ phát sinh để thực hiện biệt phái đủ nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP chủ trì, phối hợp với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn bố trí, sắp xếp nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân khi liên hệ giải quyết hồ sơ; tiếp nhận yêu cầu để hỗ trợ các đối tượng yếu thế và thực hiện các dịch vụ về bưu chính công ích.

Trung tâm Chuyển đổi số TP có phương án bố trí nhân lực trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP ít nhất hai tuần kể từ ngày vận hành để hỗ trợ và xử lý sự cố phát sinh.