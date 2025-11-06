Một phường ở TP HCM ra mắt mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!"

Ngày 6-11, UBND phường Phú Lợi, TP HCM tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!" nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" do UBND TP HCM phát động, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là mô hình nhằm tạo thêm kênh hỗ trợ gần gũi, thân thiện và linh hoạt của chính quyền phường Phú Lợi trong hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến theo mô hình chính quyền 2 cấp thông qua số điện thoại: 02743.904.872.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết trên thực tế vẫn còn không ít người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ thực tiễn đó, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường xây dựng và triển khai mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!".

Với mô hình này, đường dây nóng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính - là kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện để người dân phản ánh, kiến nghị, được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, đúng quy định.

Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tại nhà, gồm các đoàn viên, công chức, viên chức trẻ, nhiệt huyết, trực tiếp đến từng hộ gia đình để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Khanh, việc ra mắt mô hình này không chỉ thể hiện là sáng kiến trong công tác hành chính mà còn là bước chuyển mình trong tư duy phục vụ, thể hiện tinh thần "Nghe để hiểu – Hiểu để phục vụ" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường.

Qua đó, mong muốn mỗi người dân sẽ cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, gần gũi, thân thiện của chính quyền đối với người dân; mọi phản ánh của nhân dân sẽ được chính quyền phường lắng nghe, tìm hiểu, giải quyết đúng quy định của pháp luật và nhanh chóng.