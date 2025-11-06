Một phường ở TP HCM ra mắt mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Một phường ở TP HCM ra mắt mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Mô hình nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" do UBND TP HCM phát động

Ngày 6-11, UBND phường Phú Lợi, TP HCM tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!" nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" do UBND TP HCM phát động, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là mô hình nhằm tạo thêm kênh hỗ trợ gần gũi, thân thiện và linh hoạt của chính quyền phường Phú Lợi trong hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến theo mô hình chính quyền 2 cấp thông qua số điện thoại: 02743.904.872.

Phường Phú Lợi ra mắt mô hình hỗ trợ hành chính công thân thiện với người dân - Ảnh 1.

Phường Phú Lợi ra mắt mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!"

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết trên thực tế vẫn còn không ít người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ thực tiễn đó, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường xây dựng và triển khai mô hình "Alo! Trung tâm Phục vụ hành chính công nghe!".

Với mô hình này, đường dây nóng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính - là kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện để người dân phản ánh, kiến nghị, được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, đúng quy định.

Phường Phú Lợi ra mắt mô hình hỗ trợ hành chính công thân thiện với người dân - Ảnh 2.

Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tại nhà, gồm các đoàn viên, công chức, viên chức trẻ, nhiệt huyết, trực tiếp đến từng hộ gia đình để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Khanh, việc ra mắt mô hình này không chỉ thể hiện là sáng kiến trong công tác hành chính mà còn là bước chuyển mình trong tư duy phục vụ, thể hiện tinh thần "Nghe để hiểu – Hiểu để phục vụ" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường.

Qua đó, mong muốn mỗi người dân sẽ cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, gần gũi, thân thiện của chính quyền đối với người dân; mọi phản ánh của nhân dân sẽ được chính quyền phường lắng nghe, tìm hiểu, giải quyết đúng quy định của pháp luật và nhanh chóng.

Ông Khanh đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng ban, tổ chức đoàn thể của phường tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số. Đồng thời đội tình nguyện viên phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tận tâm trong hỗ trợ người dân.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP HCM: Phường Phú Lợi sẽ hình thành khu thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp

Chủ tịch HĐND TP HCM: Phường Phú Lợi sẽ hình thành khu thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp

(NLĐO) - Phường Phú Lợi, TP HCM sẽ hình thành thị trường bất động sản, các khu trung tâm thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp rất sôi động trong tương lai

Chủ tịch HĐND TP HCM làm việc với phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp và Phú Lợi

(NLĐO) - Trong văn kiện đại hội, các phường cần tập trung lãnh đạo công tác đầu tư công; thu hút đầu tư; các công trình trọng điểm...

TP HCM yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chặt chẽ, đúng quy định

(NLĐO) - Việc triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM phải đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương

thủ tục hành chính TP HCM phong trào thi đua lễ ra mắt phường Phú Lợi chính quyền 2 cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo