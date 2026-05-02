Bất ngờ lý do đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu “vắng” xe ngay trong dịp cao điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Bất ngờ lý do đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu “vắng” xe ngay trong dịp cao điểm

Ngọc Giang-Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Tài xế khá bỡ ngỡ và lúng túng khi tìm đường lên tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Tại TPHCM, những ngày đầu đưa vào khai thác tạm, tuyến cao tốc Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ khu vực Vũng Tàu đi Biên Hoà đang ghi nhận tình trạng nhiều tài xế lúng túng khi tìm đường lên cao tốc.

Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu "vắng" xe dịp cao điểm

Theo ghi nhận, dù nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ, không ít người điều khiển phương tiện phải dừng xe hỏi đường hoặc đi nhầm hướng do chưa nắm rõ các điểm kết nối vào tuyến cao tốc. Một số tài xế cho biết hệ thống biển báo hiện vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở các biển báo dẫn từ trung tâm Vũng Tàu ra cao tốc.

“Tôi chạy từ Vũng Tàu về nhưng loay hoay gần 30 phút vẫn chưa tìm được lối lên. Phải hỏi người dân địa phương mới vào đúng hướng” - anh Phan Văn Minh, một tài xế, chia sẻ.

Tuy vậy, nhiều tài xế đánh giá cao chất lượng tuyến cao tốc. "Mặt đường êm, rộng, chạy rất thoáng, rút ngắn thời gian đáng kể so với đi quốc lộ” - một tài xế xe khách nhận xét.

Các phương tiện di chuyển thông thoáng trên đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Theo cơ quan chức năng, hiện 3 dự án kết nối với đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi qua nhiều địa phương như Tam Long, Bà Rịa, Phước Thắng đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027. Khi tuyến kết nối này hoàn thiện thì điểm cuối của tuyến sẽ ở vòng xoay cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng). Từ đây đi thẳng tuyến đường này sẽ về Vũng Tàu, rất thuận lợi.

Do tuyến đường này chưa hoàn thành nên muốn lên đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu để về trung tâm TPHCM hoặc Biên Hoà, các tài xế vẫn phải đi vào trung tâm phường Bà Rịa sau đó đến vòng xoay Quốc lộ 56 để dẫn lên cao tốc. Một số tài xế chưa quen đường dẫn tới lúng túng.

Lực lượng chức năng cũng đã cắm một số biển chỉ dẫn để hướng dẫn tài xế đi đúng lộ trình.

Tại lối vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thuộc Thành phố Đồng Nai, có biển cắm thông báo điểm rẽ vào cao tốc. "Lần đầu chạy vào cao tốc từ Đồng Nai về Vũng Tàu nên hơi bỡ ngỡ, khó tìm điểm vào và điểm ra do bố trí biển báo còn hơi thiếu" - anh Thanh Tài chia sẻ.

Chỉ ô tô dưới 9 chỗ được đi vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu. Trong ảnh, bảng chỉ dẫn trên Quốc lộ 51 vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu qua địa bàn Thành phố Đồng Nai

Các phương tiện di chuyển vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu qua đường Bưng Môn

Tại Thành phố Đồng Nai, hướng dẫn các xe lối vào từ đường Bưng Môn.

Hướng dẫn lối rời cao tốc tại nút giao Long Thành.

Theo hướng dẫn, với phương tiện đi từ Long Thành về Vũng Tàu sẽ tiếp cận cao tốc từ Quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn để nhập đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đây, xe lưu thông liên tục trên tuyến và rời cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 (TPHCM).

Ở chiều ngược lại, các phương tiện dưới 9 chỗ từ TP Bà Rịa (cũ) sẽ vào cao tốc ngay tại nút giao Quốc lộ 56, di chuyển theo hướng về Long Thành. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện được phân luồng theo từng hướng cụ thể.

Theo đó, nếu di chuyển về hướng Dầu Giây, các phương tiện rẽ vào nhánh N7 bên phải để nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tiếp tục hành trình.

Nếu đi Biên Hòa hoặc TPHCM, xe sẽ ôm cua trái tại nút giao Long Thành, nhập vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó có thể lựa chọn rẽ ra Quốc lộ 51 hoặc đi thẳng về nút giao An Phú để vào trung tâm TPHCM.


Tin liên quan

Chính thức thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xóa thế độc đạo của Quốc lộ 51

(NLĐO) - Hơn 37 km thuộc Dự án Thành phần 2 và 3 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức thông xe từ 17 giờ chiều 29-4.

21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên cao tốc được đưa vào hoạt động dịp 30-4, 1-5

(NLĐO) - Dịp nghỉ lễ 30-4, sẽ có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Người dân lưu ý khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 29-4

(NLĐO)- Chiều nay, hơn 37 km đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ chính thức được đưa vào khai thác cho xe dưới 9 chỗ

đường cao tốc TPHCM cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thành phố đồng nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo