Bất ngờ lý do đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu “vắng” xe ngay trong dịp cao điểm

Tại TPHCM, những ngày đầu đưa vào khai thác tạm, tuyến cao tốc Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ khu vực Vũng Tàu đi Biên Hoà đang ghi nhận tình trạng nhiều tài xế lúng túng khi tìm đường lên cao tốc.

Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu "vắng" xe dịp cao điểm

Theo ghi nhận, dù nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ, không ít người điều khiển phương tiện phải dừng xe hỏi đường hoặc đi nhầm hướng do chưa nắm rõ các điểm kết nối vào tuyến cao tốc. Một số tài xế cho biết hệ thống biển báo hiện vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở các biển báo dẫn từ trung tâm Vũng Tàu ra cao tốc.

“Tôi chạy từ Vũng Tàu về nhưng loay hoay gần 30 phút vẫn chưa tìm được lối lên. Phải hỏi người dân địa phương mới vào đúng hướng” - anh Phan Văn Minh, một tài xế, chia sẻ.

Tuy vậy, nhiều tài xế đánh giá cao chất lượng tuyến cao tốc. "Mặt đường êm, rộng, chạy rất thoáng, rút ngắn thời gian đáng kể so với đi quốc lộ” - một tài xế xe khách nhận xét.

Các phương tiện di chuyển thông thoáng trên đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Theo cơ quan chức năng, hiện 3 dự án kết nối với đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi qua nhiều địa phương như Tam Long, Bà Rịa, Phước Thắng đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027. Khi tuyến kết nối này hoàn thiện thì điểm cuối của tuyến sẽ ở vòng xoay cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng). Từ đây đi thẳng tuyến đường này sẽ về Vũng Tàu, rất thuận lợi.

Do tuyến đường này chưa hoàn thành nên muốn lên đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu để về trung tâm TPHCM hoặc Biên Hoà, các tài xế vẫn phải đi vào trung tâm phường Bà Rịa sau đó đến vòng xoay Quốc lộ 56 để dẫn lên cao tốc. Một số tài xế chưa quen đường dẫn tới lúng túng.

Lực lượng chức năng cũng đã cắm một số biển chỉ dẫn để hướng dẫn tài xế đi đúng lộ trình.

Tại lối vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thuộc Thành phố Đồng Nai, có biển cắm thông báo điểm rẽ vào cao tốc. "Lần đầu chạy vào cao tốc từ Đồng Nai về Vũng Tàu nên hơi bỡ ngỡ, khó tìm điểm vào và điểm ra do bố trí biển báo còn hơi thiếu" - anh Thanh Tài chia sẻ.

Chỉ ô tô dưới 9 chỗ được đi vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu. Trong ảnh, bảng chỉ dẫn trên Quốc lộ 51 vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu qua địa bàn Thành phố Đồng Nai

Các phương tiện di chuyển vào đường cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu qua đường Bưng Môn

Tại Thành phố Đồng Nai, hướng dẫn các xe lối vào từ đường Bưng Môn.

Hướng dẫn lối rời cao tốc tại nút giao Long Thành.

Theo hướng dẫn, với phương tiện đi từ Long Thành về Vũng Tàu sẽ tiếp cận cao tốc từ Quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn để nhập đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đây, xe lưu thông liên tục trên tuyến và rời cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 (TPHCM). Ở chiều ngược lại, các phương tiện dưới 9 chỗ từ TP Bà Rịa (cũ) sẽ vào cao tốc ngay tại nút giao Quốc lộ 56, di chuyển theo hướng về Long Thành. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện được phân luồng theo từng hướng cụ thể. Theo đó, nếu di chuyển về hướng Dầu Giây, các phương tiện rẽ vào nhánh N7 bên phải để nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tiếp tục hành trình. Nếu đi Biên Hòa hoặc TPHCM, xe sẽ ôm cua trái tại nút giao Long Thành, nhập vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó có thể lựa chọn rẽ ra Quốc lộ 51 hoặc đi thẳng về nút giao An Phú để vào trung tâm TPHCM.



