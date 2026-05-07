Ngày 7-5, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đang phối hợp xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại km29+800 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xe khách biển số 78H-016.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã tông vào đuôi xe tải biển số 92H-029.xx chạy cùng chiều phía trước.

Xe khách hư hỏng phần sau cú tông. Ảnh: DT

Lực lượng cứu hộ giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin và đưa ra ngoài. Ảnh: DT



Cú tông mạnh khiến phần cabin xe khách biến dạng, tài xế N.X.H. (SN 1972, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mắc kẹt bên trong. Nhiều người đi đường đã dừng xe hỗ trợ nhưng không thể đưa nạn nhân ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 điều động 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin, đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

CLIP: Giải cứu tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên tuyến cao tốc

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp với đơn vị quản lý tuyến có mặt điều tiết giao thông, đảm bảo lưu thông qua khu vực.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xe cẩu cứu hộ cũng được điều động để di dời các phương tiện sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm.