Thời sự

"Chốt" nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Minh Phong

(NLĐO)- Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026 sẽ kéo dài 4 ngày, từ Thứ Năm (ngày 1-1-2026) đến hết Chủ Nhật (ngày 4-1-2026).

Tại văn bản số 12729 ngày 25-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Phó Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày từ 1 - 4 tháng 1 năm 2026 - Ảnh 1.

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày

Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ Thứ năm (ngày 1-1-2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4-1-2026); hoán đổi từ ngày làm việc Thứ sáu (ngày 2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần Thứ bảy (ngày 10-1-2026).

Đối với người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức như trên nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.

Theo phương án trước đó, thời gian nghỉ Tết dương lịch 2026 chỉ có 1 ngày, vào Thứ năm, ngày 1-1-2026.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026.

Đề xuất hoán đổi để Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về đề xuất Tết dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1 (thứ Năm) đến hết ngày 4-1-2026 (Chủ nhật)

UBND TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào thứ Năm, ngày 1-1-2026

