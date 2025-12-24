HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026.

Ngày 24-12, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký công văn gửi Bộ Nội vụ về việc góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày liên tục - Ảnh 1.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn, theo đó có 63% người (25.154 người tham gia bình chọn) được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Căn cứ kết quả bình chọn nêu trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Đối với người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch như đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trước đó, Bộ Nội vụ có công văn số 1251/BNV-CVL ngày 24-12-2025 về việc xin ý kiến bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất dịp Tết Dương lịch năm 2026 sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 Dương lịch theo quy định; nghỉ ngày 2-1-2026 và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10-1-2026.

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1-1-2026 Dương lịch, đến hết Chủ nhật, ngày 4-1-2026 Dương lịch.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch như đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

(NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

UBND TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào thứ Năm, ngày 1-1-2026

Phụ huynh ở TPHCM rối bời vì chưa biết con được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày hay 1 ngày

(NLĐO)- Nhiều phụ huynh TPHCM đang sốt ruột chờ thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của trường để sắp xếp thời gian phù hợp.

Nghỉ tết dương lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo