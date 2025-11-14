HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Ẩm thực

Chủ bị khách ghét, quán chè "chảnh" vẫn nổi tiếng suốt 60 năm ở TP HCM

Theo Hà Nguyễn (VietnamNet)

Chủ quán chè có biệt danh "chè chảnh", "chè lạnh lùng" khẳng định bản thân bị nhiều thực khách khó chịu, ghét ra mặt, nhưng quán nhỏ vẫn nổi tiếng

- Ảnh 1.

Quán chè "chảnh" với chiếc xe 3 bánh sơn đỏ quen thuộc trên đường Nguyễn Phi Khanh. Ảnh: Hà Nguyễn

Chè "chảnh", chè "lạnh lùng"

Trên đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, TP HCM ) có quán chè nổi tiếng, thường được biết đến với biệt danh “chè chảnh”, “chè lạnh lùng”. Quán nhỏ, nổi bật với chiếc xe đẩy 3 bánh sơn đỏ đặt trước cửa nhà.

Không gian quán hẹp, chỉ có đôi ba chiếc bàn inox cho khách ngồi. Vào thời điểm đông khách, người đến ăn phải ngồi trên vỉa hè.

Quán chỉ bán 2 món là chè đậu và sương sa sương sáo. Dù vậy, các món chè này đều được thực khách đánh giá thơm ngon, ăn một lần là nhớ mãi.

Ghé quán chè đầu giờ trưa, người khách cao tuổi cho biết, ông là khách quen của quán. Ông chia sẻ, các món chè ở đây rất ngon.

- Ảnh 2.

Người khách lớn tuổi đến mua chè của ông Thành và khẳng định các món chè ở đây rất ngon. Ảnh: Hà Nguyễn

“Với món chè đậu, các hạt đậu không bị nát, mềm, dẻo, bùi, ăn cùng nước cốt dừa thơm béo, vừa miệng. Chè sương sa hạt lựu có hương thơm đặc trưng, sương sáo giòn, đã khát”, người này nhận xét.

Trong khi đó, những người khách trẻ biết đến quán chè thông qua mạng xã hội. Tò mò về cái tên “chè chảnh”, “chè lạnh lùng” nên họ tìm đến trải nghiệm.

Chủ quán chè là vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành, nay đã 60 tuổi. Địa điểm bán chè cũng được vợ chồng ông thuê lại. Ông Thành cho biết, biệt danh “chè chảnh”, “chè lạnh lùng” của quán xuất phát từ tính cách của mình.

Ông kể: “Tính tôi khác người, chỉ hỏi một lần, không hỏi lần hai. Một lần, có nhóm khách đến ăn chè, tôi đến hỏi họ ăn gì nhưng vì mải nói chuyện không ai trả lời.

Thấy vậy, tôi không hỏi nữa. Sau đó khách không thấy tôi đem chè ra nên phàn nàn. Tôi nói: ‘Các anh không nói nên tôi không biết bán thế nào’.

- Ảnh 3.

Ông Thành cho biết, biệt danh chè "chảnh", chè "lạnh lùng" đến từ tính cách của mình. Ảnh: Hà Nguyễn

Khách khó chịu ra mặt, nói 'bán chè thì đem chè ra chứ còn đem cái gì nữa'. Nghe vậy, tôi nói thẳng: 'Ở đây có 3-4 loại chè, các anh không nói cụ thể, tôi không bán'. Sau đó, tôi mời họ đứng dậy, ra về.

Lúc đông khách, người đến mua chè phải xếp hàng, ai đến trước, tôi bán trước. Ai cố tình chen lên, hối thúc, đòi tôi bán trước cho mình là tôi mời về, không bán luôn.

Vì vậy có người nói tôi chảnh, buôn bán không cần khách. Thêm việc tôi gần như không nói, không cười với khách, chỉ múc chè rồi nhận tiền nên người ta đặt cho biệt danh là 'chè chảnh', 'chè lạnh lùng'".

Mẹ truyền con nối

Ông Thành cho biết quán chè có từ năm 1965, do bố mẹ vợ ông nấu bán. Nhiều năm trước, khi bố mẹ vợ có tuổi, lại thấy vợ chồng con rể gặp nhiều khó khăn, bố mẹ quyết để lại xe chè rong cho các con. Tính đến nay, quán chè đã tồn tại 60 năm.

Hiện nay, vợ ông Thành vẫn giữ nguyên các món chè, cách nấu từ thời bố mẹ mình. Món chè lưu giữ hương vị xưa, được nhiều người yêu thích. Có người mấy chục năm trước từng ăn giờ vẫn là khách quen của quán. Trước đó, các món chè của vợ chồng ông Thành không có tên. Ai muốn ăn gì thì đến chỉ vào món mình thích.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Quán chỉ bán 2 món là chè đậu và sương sa sương sáo. Ảnh: Hà Nguyễn


Năm 2016-2017, người em của ông Thành mở chi nhánh nên làm thực đơn, đặt tên các món chè để khách dễ gọi. Từ đó, các món chè tại quán có tên như: chè 3 màu, chè đậu xanh đánh nước dừa, chè đậu đen nước dừa, sương sáo nước dừa…

Hiện, quán bán từ 9 giờ đến khuya. Các món chè tại đây có giá 15.000 đồng/ly.

Thời điểm trước dịch bệnh COVID-19, quán “chè chảnh” rất đắt khách. Mỗi ngày, thực khách đủ mọi lứa tuổi xếp thành hàng dài đợi mua. So với vài năm trước, hiện nay số lượng khách đã giảm đi nhiều.

- Ảnh 6.

Thời điểm trước đại dịch, quá chè của ông Thành đặc biệt đông khách, nay số lượng khách giảm đi nhiều. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Thành cho biết quán không chỉ phục vụ người dân thành phố, khách du lịch nước ngoài mà còn thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Có lúc đông người mua, ông Thành vẫn múc chè một cách từ tốn, không nói, không cười, mặc cho khách xếp hàng trước mặt. Đôi lúc, khách còn thấy cảnh ông từ chối bán, mời người không đủ kiên nhẫn ra về…

Ông tâm sự: “Tính cách này của tôi khiến mình bị ghét, quán mất khách. Dù vậy, đây là tính cách, con người của tôi.

Tôi không muốn thay đổi con người thật của mình chỉ để làm vui lòng một ai đó. Đó cũng là lý do quán chè vẫn mang biệt danh 'chè chảnh' suốt mấy chục năm qua”.

