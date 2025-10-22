HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Siêu đô thị TP HCM có gì để trở thành "thiên đường ẩm thực"?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – TP HCM vừa tung loạt chương trình du lịch ẩm thực với định vị trở thành "thiên đường ẩm thực" hàng đầu của cả nước và khu vực

Ngày 22-10, Sở Du lịch TP HCM công bố Chương trình du lịch ẩm thực TP HCM.

Sự kiện nhằm giới thiệu các chương trình du lịch mới dành riêng cho các "tín đồ ẩm thực", trong nỗ lực làm mới, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng để nâng cao trải nghiệm cho du khách. 

Thời gian qua, sản phẩm du lịch ẩm thực của thành phố luôn được đánh giá rất cao, với tiềm năng lợi thế rất lớn - định vị là trung tâm hội tụ của đặc sản trong nước và thế giới, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính. Du lịch ẩm thực đã trở thành sản phẩm du lịch chính với lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các tỉnh, thành và các quốc gia khác trong khu vực.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết việc công bố chương trình du lịch ẩm thực mới của TP HCM là một bước tiến quan trọng trong hành trình định vị thành phố là "thiên đường ẩm thực" hàng đầu của cả nước và khu vực.

TP HCM hiện sở hữu 681 tài nguyên du lịch đủ điều kiện phát triển thành nhiều sản phẩm du lịch

Sau khi mở rộng phạm vi địa giới hành chính, TP HCM hiện sở hữu 681 tài nguyên du lịch đủ điều kiện phát triển thành các điểm đến đa dạng, trải dài từ không gian đô thị sôi động, các làng nghề truyền thống, khu công nghiệp hiện đại, cho đến những vùng ven sông thơ mộng và biển đảo quyến rũ…


Trong lòng đô thị, những di sản kiến trúc độc đáo, hệ thống bảo tàng hiện đại, các khu chợ truyền thống, không gian ẩm thực đường phố, cùng những lễ hội sôi động đã trở thành những điểm nhấn đặc trưng. Đây là nền tảng để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, đa dạng hóa các sản phẩm.

"Đặc biệt, bản đồ du lịch thành phố sau sáp nhập không còn giới hạn ở những địa danh quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, di tích lịch sử Dinh Độc Lập… mà đã mở rộng đến những điểm đến mới đầy tiềm năng như bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, núi Dinh, hay các làng nghề gốm sứ nổi tiếng của Bình Dương. Sự phong phú này mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng sang trọng, khám phá thiên nhiên, đến tìm hiểu văn hóa lịch sử địa phương" – bà Ngọc Hiếu nói.

TP HCM có lợi thế rất lớn để phát triển du lịch ẩm thực, thu hút khách trong nước và quốc tế


Du khách có thể tìm thấy bất kỳ món ăn đặc sản vùng miền nào ở TP HCM, được chế biến theo cách riêng đáp ứng nhu cầu, khẩu vị...

du lịch khách du lịch khách quốc tế du lịch TPHCM du lịch ẩm thực sản phẩm du lịch tphcm chương trình ẩm thực
    Thông báo