Chủ cửa hàng bán quần áo xâm hại bé gái khi vợ vắng nhà

Sáng 10-1, liên quan vụ bé gái bị xâm hại tại cửa hàng bán quần áo gây phẫn nộ trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Thanh Dũng (SN 1970; cư trú xã Tân An, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Võ Thanh Dũng tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17 giờ 35 phút ngày 28-12-2025, một bé gái sinh năm 2014 đến một cửa hàng bán quần áo ở ấp Long Hiệp, xã Tân An để nhận cái quần đã mua trước đó của bà T.T.T.

Khi đến cửa hàng, bé gái thấy ông Dũng (chồng của bà T.) đang ở nhà một mình nên vào bên trong hỏi thăm thì được ông Dũng trả lời bà T. đi chùa, không có ở nhà. Thấy bé gái đi một mình nên ông Dũng yêu cầu đo lại số đo quần mà bé gái đã mua.

Trong lúc giả vờ đo, Dũng đã thực hiện hành vi xâm hại. Về nhà, bé gái kể lại sự việc cho gia đình mình biết nên người nhà làm đơn tố cáo hành vi của Dũng đến cơ quan công an.