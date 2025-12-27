HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi tố cáo bị 4 bạn nhậu không quen biết hiếp dâm

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi bị 4 thanh niên hiếp dâm, thiếu nữ 16 tuổi về kể với gia đình và được đưa tới công an trình báo sự việc

Ngày 27-12, Công an xã Chư A Thai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai làm rõ vụ việc thiếu nữ tên M. - 16 tuổi, trú xã Chư A Thai - trình báo bị hiếp dâm tập thể.

Theo đó, tối 22-12, M. cùng với em T. (SN 2012, trú xã Chư A Thai); Rmah C. (SN 2009), Nay Y. (SN 2007, cùng trú xã Phú Thiện) và 4 nam thanh niên không quen biết cùng uống rượu tại nhà rẫy của Nay Y. tại thôn Nam Hà, xã Chư A Thai.

Thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp dâm: Vụ án gây chấn động tại gia Lai - Ảnh 1.

4 đối tượng tham gia hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi tại cơ quan công an

Một lúc sau, 2 thanh niên nói đi mua thuốc lá, M. xin đi cùng và được đồng ý. 

Hai thanh niên này đã điều khiển xe máy chở M. đến khu vực chòi rẫy thuộc thôn Nam Hà. Tại đây, thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên cưỡng chế đưa lên chòi rẫy.

Cùng lúc này, Nay Y. và một nam thanh niên khác cũng theo sau lên chòi rẫy. Tại đây, cả 4 thanh niên đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em M.

Sau đó, các đối tượng chở M. về nhà. Em đã kể lại sự việc cho gia đình và được đưa đến Công an xã Chư A Thai trình báo vụ việc.

Lực lượng công an xác định 4 đối tượng tham gia thực hiện hành vi hiếp dâm em M. gồm: Rmah T., Ksor Y. (cùng SN 2010), Nay Yô., Ksor Ch. (SN 2002) và đề nghị lên làm việc.

Ban đầu, các đối tượng một mực không thừa nhận hành vi nêu trên. Tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng phải thừa nhận hành vi dùng vũ lực, khống chế để hiếp dâm em M.

Dọa giết bạn gái quen qua mạng để hiếp dâm rồi cắt đứt liên lạc

Dọa giết bạn gái quen qua mạng để hiếp dâm rồi cắt đứt liên lạc

(NLĐO) – Sau khi hiếp dâm, Lê Công Đức bỏ mặc nạn nhân giữa đường rồi xóa toàn bộ thông tin liên lạc

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra hành vi hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm tại phường Pleiku

Tài tử "Tín hiệu" bác bỏ cáo buộc hiếp dâm thời tuổi trẻ

(NLĐO) - Nam diễn viên Hàn Quốc Jo Jin-woong lên tiếng về thông tin từng phạm tội thời trẻ, che giấu bằng cách thay tên, đổi tuổi.

