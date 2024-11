Chủ đầu tư chỉ đạo "nóng" nhà thầu lơ là công tác an toàn lao động

Ngày 19-11, ông Đặng Quang Ngọc – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị (Ban QLDA) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến kiểm tra, làm việc với 2 nhà thầu thi công gói thầu số 33 thực hiện xây lắp khối 2, 3 (6 tầng); khối 6C (4 tầng) và thiết bị lắp đặt thuộc dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2 ở Khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tình trạng thiếu an toàn lao động ở khu vực thi công toà nhà 6 tầng của nhà thầu Công ty CP xây lắp Thừa Thiên - Huế.

Dự án này có liên danh 5 nhà thầu trúng thầu với giá hơn 226 tỉ đồng, trong đó Công ty CP xây lắp và thương mại An Bảo và Công ty CP xây lắp Thừa Thiên - Huế thực hiện thi công khối nhà 4 tầng và 6 tầng.

Một số hình ảnh ghi nhận mất an toàn lao động tại khu vực thi công của Công ty CP xây lắp Thừa Thiên - Huế:

Không nón bảo hộ, không dây an toàn, đứng cheo leo ở giàn tời trên đỉnh tầng 6 khiến ai nhìn thấy cũng "đau tim" vì lo cho người này.

Một công nhân trong tình trạng tương tự khi đứng ở tầng 4 để móc tấm ván bằng kim loại hoặc bằng gỗ ép để tời lên đỉnh tầng 6.

Cảnh người đàn ông đứng trên giàn giáo nhô ra trên đỉnh sàn tầng 6 để lấy tấm ván khi không sử dụng thiết bị BHLĐ khiến nhiều người nhìn thấy đều thót tim. Nếu không may người này bị rơi xuống thì rất nguy hiểm đến tính mạng.

Theo QCVN 18;2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, phải lắp đặt lan can an toàn cao tối thiểu 1,1 m và tấm chặn chân ngăn ngừa người bị rơi, ngã khi làm việc ở độ cao từ 2 m trở lên (so với mặt đất, mặt sàn), trên mái nhà, mặt dốc, mái dốc hoặc ngã xuống hố, lỗ. Tuy nhiên, ở khu vực này nhà thầu không thực hiện.

Sáng cùng ngày, Ban QLDA cũng đã có văn bản gửi 2 doanh nghiệp này yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh tình trạng mất ATVSLĐ tại công trình này sau khi báo chí phản ánh.

Công ty CP xây lắp Thừa Thiên - Huế buộc phải tháo dở giàn tời kéo lắp trên sàn tầng 6 vì không đảm bảo an toàn.

Tại buổi làm việc, ông Ngọc khẳng định tất cả các công nhân của 2 nhà thầu này đều đóng BHTN, đã tập huấn ATVSLĐ, được trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ). Tại công trường có giám sát ATVSLĐ của Ban QLDA và liên tục nhắc nhở công nhân, nhà thầu tuân thủ, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng thiếu an toàn như báo chí phản ánh.

Hai công nhân đội mũ và nón lá thay cho nón BHLĐ khi làm việc trên tầng 6.

Một công nhân đứng trên sàn tầng 6 ở mép ngoài để kéo vật liệu từ dưới lên.

"Với tư cách là chủ đầu tư, tôi yêu cầu các nhà thầu khi cho công nhân lên làm việc thì phải đảm bảo an toàn. Chấm dứt ngay việc dùng tời thủ công để vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao, thay bằng cách vận chuyển khác. Tiến hành rào chắn toàn bộ xung quanh, lắp đặt lan can trên trên cao để phòng chống tình trạng vật rơi, người rớt. Đề nghị 2 đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu tái diễn thì giám sát công trình phải tạm dừng thi công ngay, không vì tiến độ mà bỏ qua an toàn lao động" – ông Ngọc quả quyết.

Hình ảnh một công nhân làm việc trên cao tại khu vực thi công của Công ty CP xây dựng và thương mại An Bảo vào chiều 15-11.

Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động đã nêu rõ yêu cầu đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa công trình phải được trang bị mũ chống chấn thương sọ não, giày vải bạt thấp cổ, dây an toàn chống ngã cao... Nhưng người này khi làm việc ở tầng 4 lại không có.

Trong những ngày qua chúng tôi liên tục có mặt tại hiện trường và ghi nhận tình trạng thiếu an toàn lao động tại công trường này như việc một số công nhân phải làm việc ở vị trí trên cao nhưng không đội nón bảo hộ, thắt dây an toàn, sử dụng tời vật liệu thiếu an toàn, không lắp đặt lan can trên cao để chống người rơi.... Đặc biệt ở khu vực thi công khối nhà 6 tầng của Công ty CP xây lắp Thừa Thiên - Huế.

Di chuyển ra bên ngoài.

Cảnh một công nhân của Công ty CP xây dựng và thương mại An Bảo làm việc thiếu an toàn.

Ngồi cheo leo, thiếu thiết bị bảo hộ lao động, xung quanh không có lưới bảo vệ công trình để chống vật rơi, người rớt.

Tai nạn lao động luôn có nguy cơ cao xảy ra ở các công trường xây dựng cao tầng. Tại các công trình này, theo quy định đều có nhân sự phụ trách đảm bảo công tác ATVSLĐ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công nhưng rất đáng tiếc vẫn có tình trạng thiếu an toàn lao động vẫn xảy ra.

Vì vậy, việc đảm bảo ATVSLĐ cần phải được các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt, chủ đầu tư giám sát thường xuyên; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện vi phạm nhằm chấn chỉnh, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.