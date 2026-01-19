Xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc 203 người ở Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc 203 người ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân - nơi gây ra vụ ngộ độc hơn 200 người ở Quảng Ngãi nhập viện, bị phạt hơn 213 triệu đồng.

Ngày 19-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng (56 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân (số 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành), do vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người.

- Ảnh 1.

Hơn 200 người nhập viện sau khi ăn bánh mì Hồng Vân

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồng đã thực hiện 7 hành vi vi phạm, gồm: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy trình sản xuất thực phẩm không bảo đảm nguyên tắc một chiều; nơi sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm không cách biệt với các nguồn ô nhiễm… Đặc biệt là hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ các báo cáo của Sở Y tế, kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh còn đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm của cơ sở bánh mì Hồng Vân trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, buộc chủ cơ sở đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm.

- Ảnh 2.

Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân bị xử phạt 213 triệu đồng

Ông Nguyễn Hồng còn phải chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị và xử lý hậu quả đối với các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 11-12 đến ngày 13-12-2025, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân (ở phường Cẩm Thành) và các địa bàn lân cận.

Đến chiều 11-12, một số người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, đau đầu. Sau đó, số ca có biểu hiện tương tự gia tăng và phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cùng một số cơ sở y tế khác. 

Tổng số người nhập viện là 203 người.

Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, UBND phường Cẩm Thành phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh và Công an phường Cẩm Thành đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân, cùng 8 mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm để xác định nguyên nhân. 

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật, là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Tin liên quan

Phạt chủ xe bánh mì liên quan vụ 97 người ngộ độc ở Lâm Đồng

Phạt chủ xe bánh mì liên quan vụ 97 người ngộ độc ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Chủ xe bánh mì tại Phan Thiết bị xử phạt 92 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh 4 tháng sau vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Kết quả phân tích, có 2 loại vi khuẩn trong các mẫu bánh mì Hồng Vân khiến 203 người bị ngộ độc.

129 người ngộ độc, chuỗi bánh mì Hồng Vân rao bán thanh lý đồ

(NLĐO) – Chủ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 129 người ở Quảng Ngãi xác nhận đăng bán dụng cụ tủ đựng bánh mì.

tỉnh Quảng Ngãi ngộ độc thực phẩm hoạt động sản xuất hộ kinh doanh vi phạm hành chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo