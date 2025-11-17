Khu du lịch 5 sao bị xử phạt vì xả thải ra biển Mũi Né

UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Bảo Thạch – chủ đầu tư Khu du lịch Asteria (The Wonder Bay – Mũi Né), sau sự cố để dòng nước đen, bốc mùi hôi chảy ra bãi biển gây bức xúc dư luận.

Theo quyết định, doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các nội dung của giấy phép môi trường. UBND phường Mũi Né xử phạt 50 triệu đồng, yêu cầu đơn vị nghiêm túc chấp hành và nộp phạt trong vòng 10 ngày.



Dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né

Trước đó, ngày 10-8, du khách phát hiện một dòng nước đen ngòm từ khu vực gần khu du lịch Asteria chảy trực tiếp xuống biển.

Du khách ghi lại hình ảnh cho biết nước thải có màu đục, bốc mùi khó chịu, kéo dài hàng chục mét, làm ảnh hưởng lớn đến cảnh quan và hoạt động du lịch tại khu vực.

Mẫu nước thải của Asteria được cơ quan chức năng lấy đi kiểm tra

Qua kiểm tra, UBND phường xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ sự cố bồn lọc trong hệ thống xử lý nước thải của khu du lịch này.

Khi xảy ra trục trặc, nước thải “sau xử lý” không đạt chuẩn nhưng vẫn bị xả ra môi trường biển.

Doanh nghiệp sau đó đã tạm dừng vận hành hệ thống, ngưng xả thải, hút nước lưu chứa và tiến hành cải tạo khu vực bãi biển bị ảnh hưởng.

